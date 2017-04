Theater-AG der Edertalschule feierte mit moderner „Alice“ Premierenerfolg

+ Hohe Priester des Kapitals: Manager feiern im Konsumwunderland ihre „Erlösung durch Profit“ beim Tanz ums goldene Schwein. Mit grotesken Figuren und absurden Bildern hat die Theater-AG der Edertalschule einen englischen Kinderbuchklassiker in die Gegenwart gerückt. Foto: Völker

Frankenberg. Der „süße Duft von Geld und Profit“ liegt in der Luft, die goldglitzernde Welt von Konsum, skrupelloser Macht und Markenklamotten - das ist die neue Utopie vom alten Märchenwunderland, in das im 19. Jahrhundert der englische Schriftsteller Lewis Carroll in zwei Kinderbuchklassikern seine liebenswerte „Alice“ schickte.