Die Tombola war der Höhepunkt des Basars der Lebenshilfe in Frankenberg

Frankenberg. Dekoration für Haus und Wohnzimmer, tolle Preise bei der Tombola und ein großes kulinarisches Angebot bildeten den Rahmen für den Weihnachtsbasar der Lebenshilfe Frankenberg.

Tausende Besucher drängten sich schon in den frühen Morgenstunden des zweiten Advents durch die rustikale Budenstadt im Innen- und Außenbereich der festlich beleuchteten Halle am Teichgelände. Die integrative Kindertagesstätte der Kegelbergzwerge, Friedrich-Trost-Schule und Kegelbergschule hatten sich ebenso wie die Werkstätten der Lebenshilfe in Frankenberg, Allendorf, Schreufa und Bad Wildungen schon monatelang mit der Vorbereitung und Herstellung ihrer Kunsthandwerksstücke beschäftigt. Das Ergebnis boten sie nun den Besuchern des Basares an.

Auch das Hofgut Fleckenbühl, der Rotary Club, die Frankenberger Lions und die Naturschutzjugend beteiligten sich an dem Basar, dessen Erlöse ausschließlich den behinderten Menschen der Lebenshilfe zu Gute kommen. Dafür stellten sich auch die Landfrauen aus Wangershausen, Willersdorf, Allendorf und Basdorf zur Verfügung, die beim Tortenverkauf in der Cafeteria alle Hände voll zu tun hatten.

Weitere Ehrenamtliche engagierten sich beim Verkauf von Flohmarktartikeln, Büchern und der Glücksradaktion, bei der es schon im Verlauf des Sonntages kleine Preise zu gewinnen gab. Im Außenbereich lockten neben Brezeln, Flammkuchen und Pilzpfanne auch Bratwürste, Waffeln und gebackener Camembert auch Glühwein und Punsch.

Dazu gab es weihnachtliche Musik vom Posaunenchor Dodenhausen und der Stadtkapelle Frankenberg vor schneebedeckter Hüttenkulisse. Am späten Nachmittag wurde es dann spannend: Die Verlosung des fabrikneuen Renault Twingo als Hauptpreis der großen Verlosung stand an. Gewonnen hat den Hauptgewinn in diesem Jahr Karin Cramer-Keller. Den 2. Preis, ein E-Bike, gewinnt Ulla Bader, der 3. Preis, ein Reisegutschein geht an Karla Newton.

Von Detlef Ochse