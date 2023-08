Paukenschlag des TSV-Duos: Rutsch/Schuchard gewinnen Hessenmeistertitel

Unbändige Freude über den überraschenden Gewinn der Hessenmeisterschaft zeigen hier Paula Schuchard (links) und Aliya Rutsch vom TSV Frankenberg. © PATRIC HAGNER /NH

BEACHVOLLEYBALL Rutsch/Schuchard vom TSV Frankenberg holen die Goldmedaille bei den Hessenmeisterschaften in Mainz.

Frankenberg/Mainz – Für einen Paukenschlag bei den Hessischen Meisterschaften im Beachvolleyball sorgten die Frankenbergerinnen Aliya Rutsch und Paula Schuchard. Sie hatten sich gegen die hochfavorisierte starke Konkurrenz mit großem Kampfgeist überraschend durchgesetzt und holten sich Gold bei den Landesmeisterschaften in Mainz-Hechtsheim.

Sie treten damit in die Fußstapfen von Sarah Schneider, die zuletzt 2011 (mit Constanze Bieneck) und 2012 (mit Neu-Nationalspielerin Antonia Stautz) den Titel nach Frankenberg holte. Als gutes Omen erwiesen sich dabei die beiden Trainingseinheiten, die Aliya und Paula zusammen mit der Vize-Weltmeisterin Schneider in der vergangenen Woche in Frankenberg absolvieren durften. Mit wertvollen Tipps von Sarah holten sie sich so den nötigen Feinschliff.

Ausgerichtet wurden die Landesmeisterschaften auf der vom Beachraum Mainz neu erbauten Beachanlage in Mainz-Hechtsheim. Acht Frauen und 16 Männerteams pritschten und baggerten um den begehrten Titel.

Neue Konstellation

Aliya Rutsch und Paula Schuchard, die in dieser Konstellation noch nicht zusammen gespielt hatten, trafen im Auftaktmatch gleich auf eines der favorisierten Teams. Gegen die Libera des in der 3. Liga spielenden TV Waldgirmes Paula Erdmann und Chantal Schirmer (TSG Bretzenhain, Regionalliga) setzte es gleich eine Niederlage. Die Frankenbergerinnen hatten schwer mit der Hitze zu kämpfen, verloren beide Sätze glatt, stimmten sich aber im Verlaufe des Spiels immer besser aufeinander ein, was sich in den nächsten Begegnungen auszahlte.

Da im „Double-Out“-Modus gespielt wurde (nach zwei Niederlagen scheidet man aus), war klar, es durfte kein Spiel mehr verloren werden. Gegen Lea Katharina Braun und Julia Mirgel (TuS Kriftel/Eintracht Wiesbaden) wurde mit 15:11 und 15:12 das Viertelfinale erreicht.

Dort wartete das erfahrene Team Stina Funk und die mehrfache Hessenmeisterin Marlen Muschter (Beachraum Mainz/TG Soden). Körperlich unterlegen kämpfte sich Paula im Angriff präzise an der 183 großen Blockspielerin Muschter vorbei oder Aliya trickste mit schnellen zweiten Bällen die gegnerische Abwehr aus. 15:11 gewann das TSV-Duo den ersten Satz. Mit 15:8 im zweiten Satz zogen Rutsch/Schuchard überraschend ins Halbfinale ein.

Dort warteten die amtierende deutsche U19-Vize-Meisterin Martha Walter und die mehrfache Hessenmeisterin Julia Jungmann (TuS Heiligenstein/Heidelberger TV), die über 100 DVV-Punkte auf ihrem Konto haben. Das TSV-Duo spielte befreit auf. Nach langen Rallyes und vielen umkämpften Bällen sicherten sich die beiden Außenseiter Satz 1 mit 15:13. Völlig perplex legten die Favoritinnen eine Schippe drauf und glichen mit 15:10 aus. Der Tie-Break in der prallen Mittagssonne war nichts für schwache Nerven. Paula Schuchard setzte den Schlusspunkt nach Abwehr von zwei Matchbällen mit einem kurz geschlagenen Aufschlag direkt hinter das Netz zum umjubelten 21:19.

Favoriten können es nicht fassen

Noch völlig ungläubig standen Rutsch/Schuchard im Finale Linda Bergmann/Tamara Luding (TG Soden/TSV Hanau) gegenüber. Erneut standen sich trotz der Favoritenrolle von Bergmann/Luding zwei gleichwertige Teams gegenüber. Die beiden Frankenbergerinnen knüpften da an, wo sie im Halbfinale aufgehört hatten, und sicherten sich Satz 1 mit 17:15. Angestachelt vom Satzverlust zogen die Gegnerinnen im zweiten Durchgang mit einer starken Aufschlagserie 9:0 davon. Nachdem bei diesem Spielstand klar war, dass der Satz weg war, sparten Rutsch/Schuchard sich ihre Restenergie für den Tie-Break. In den letzten Satz des Tages legten sie noch einmal ihre ganze Kraft. Der Gegner wurde zu immer mehr Fehlern gezwungen, was den verdienten Turniersieg mit 15:10 bedeutete. Erstmals gewinnt damit ein Frauenteam der Volleyball-Abteilung des TSV ein Hessenfinale und knüpft an die Erfolge von Sarah Schneider auf Landesebene an. (Uwe Burkard)