Überraschung: Vitos baut doch keine Psychiatrie am Kreiskrankenhaus in Frankenberg

Landkreis beendet gemeinsame Pläne

+ © Jörg Paulus Blick von oben: Am Kreiskrankenhaus in Frankenberg wollte Vitos Haina eine neue Klinik für Psychiatrie bauen – dort, wo links im Bild noch der Turm des Wohnheims steht, das abgerissen werden sollte. © Jörg Paulus

Frankenberg//Haina. Entgegen der bisherigen Planung wird Vitos Haina doch keine neue Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Kreiskrankenhaus in Frankenberg bauen. Das haben Vitos und der Landkreis Waldeck-Frankenberg als Träger der Kreisklinik am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt gegeben.