Uferstraße in Frankenberg gesperrt: So fahren jetzt die Busse

Baustelle bis Jahresende

+ © Jörg Paulus Die Bushaltestelle Uferstraße wird stadtauswärts nicht mehr von allen Bussen an gefahren. Die zweite Bushaltestelle in der Uferstraße auf Höhe des Parkhauses liegt mitten in der Baustelle und ist derzeit außer Betrieb. © Jörg Paulus

Frankenberg – Aufgrund der Baustelle und der Vollsperrung in der Uferstraße in Frankenberg kommt es bis voraussichtlich Ende des Jahres zu Beeinträchtigungen im gesamten Buslinienverkehr in Frankenberg.