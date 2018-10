Unfall in Frankenberg: 56.000 Euro Schaden und drei Verletzte

Allein an diesem Audi beträgt der Sachschaden laut Polizei 50.000 Euro.

Frankenberg. Bei einem Unfall auf der Kreuzung Ruhrstraße/Röddenauer Straße am Sonntagabend in Frankenberg ist laut Polizei ein Sachschaden von 56.000 Euro entstanden. Drei Personen wurden leicht verletzt.

Laut Polizei übersah ein 20-Jähriger aus Netphen (NRW), der auf der Ruhrstraße Richtung Goßbergstraße unterwegs war, einen 19-Jährigen, der mit seinem Audi während einer Grünphase von der Rodenbacher Straße abbiegen wollte. Die beiden Autos stießen zusammen.

Dabei wurden Schilder und eine Laterne demoliert. An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der allein an dem Audi 50.000 Euro betrage. Die Frankenberger Feuerwehr nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf. Insgesamt 90 Minuten dauerten die Aufräumarbeiten und die Unfallaufnahme an der Kreuzung.

