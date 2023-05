Unternehmertag in Frankenberg: Mit Innovationen in die Zukunft

Von: Gerhard Meiser

Die Protagonisten des Unternehmertags: (von links) Moderatorin Amira El Ahl, Dr. Michael Pielert, Sascha Kalabuchow, Kai Bremmer (Kreishandwerkerschaft), Wirtschaftsförderin Barbara Eckes, Carolin Rost, Business-Futurist Sven Göth und Erster Kreisbeigeordneter Karl-Friedrich Frese. Auf dem fehlt Lena Schaumann. © Meiser, Gerhard

Wie Firmen mit dem digitalen Wandel umgehen können, war Thema beim Unternehmertag in Frankenberg.

Frankenberg – Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Big Data: Durch technologische Weiterentwicklung und die laufenden Veränderungsprozesse nimmt der Wandel in den Unternehmen immer mehr an Tempo zu. Darüber informierten sich 150 Selbstständige und Führungskräfte von Firmen und Einrichtungen aus Waldeck-Frankenberg und die heimischen Wirtschaftsjunioren beim Unternehmertag im Philipp-Soldan-Forum in Frankenberg.

Zu der Veranstaltung hatten die Wirtschaftsförderung des Landkreises, die Kreishandwerkerschaft und die Industrie- und Handelskammer Kassel-Marburg mit ihrer Servicestelle in Korbach eingeladen. Ihr Ziel: darzustellen, welche Qualifikationen Unternehmen brauchen, um am Markt zu bestehen.

Barbara Eckes, die Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung des Landkreises, begrüßte die Gäste. Nach der Neustrukturierung mache die Wirtschaftsförderung des Landkreises eine „wirklich gute Arbeit“, brachte Erster Kreisbeigeordneter Karl-Friedrich Frese in seinem kurzen „Vorspann“ zum Ausdruck. „Die Fachkräftegewinnung und -förderung stehen im Vordergrund. Die Entwicklung unseres Landkreises braucht fachliche Qualifikation aus allen gesellschaftlichen Bereichen“, sagte Frese. Er kündigte den heimischen Unternehmern eine Einladung des Landkreises zu einem politischen Diskurs an zu Themen, „die in der Zukunft gelöst werden müssen“.

Erster Gast des Abends war der Naturwissenschaftler, Betriebswirt und Chef der landeseigenen Hessen-Agentur, Dr. Rainer Waldschmidt, der oberste Wirtschaftsförderer des Landes. „Wenn man von hier ist, kann man in die ganze Welt hinaus. Hier ist es richtig gut, hier haben wir richtig gute Leute. Macht euch keine Gedanken, hier kann man erfolgreiche Firmen gründen“, rief Waldschmidt, der aus Bracht im Landkreis Marburg-Biedenkopf stammt und familiäre Beziehungen nach Ernsthausen und Bottendorf hat, seinen Zuhörern zu. Sein wichtigstes Anliegen sei es, kleinen und mittleren Unternehmen zu helfen, um fit zu sein für die Märkte. „Wir unterstützen die Unternehmen auf dem Weg in die Digitalisierung und zu Innovationen bei Produkten und Prozessen. Und wir sorgen auch dafür, dass Unternehmen aus dem Ausland den Landkreis Waldeck-Frankenberg kennenlernen“, sagte Waldschmidt.

Innovationsfähigkeit, Digitalisierungsfähigkeit, Veränderungsfähigkeit, Teamfähigkeit und Verantwortungsfähigkeit: Auf diese Themen ging anschließend Business-Futurist Sven Göth aus Hannover ein. 60 Minuten lang und ohne Punkt und Komma zeigte Göth den heimischen Unternehmern unter der Überschrift „Kompetenzen für das 21. Jahrhundert“ auf, welche Technologien unser Leben nachhaltig verändern werden und wie sie in einer digitalen Zukunft die Orientierung behalten können. „Die Kompetenzen und das Verständnis für das Zusammenspiel im Unternehmen sind für alle Mitarbeiter von höchster Bedeutung“, rief Göth den Gästen zu.

Mit seiner lockeren Art regte er mit seinem spannenden und kurzweiligen Vortrag insbesondere zum Nachdenken über die Zukunft an. Die Teilnehmer des Unternehmertages konnten jedenfalls viele neue Ideen mit nach Hause nehmen.

Bei einer Podiumsdiskussion, geleitet von Moderatorin Amira El Ahl, sprachen Dr. Michael Pielert (Bauunternehmen Friedrich Fisseler, Korbach), Lena Schaumann (Möbel Schaumann, Korbach) und Sascha Kalabuchow (Unternehmen GP One, Battenfeld) über aktuelle Themen - unter anderem über Fachkräftemangel, Arbeitsmotivation, 4-Tage-Woche und Nachfolgeregelung.

Bei einem Imbiss im Foyer konnten die Gespräche fortgeführt werden. „Es war superspannend“, bilanzierte Moderatorin Amria El Ahl. (Gerhard Meiser)