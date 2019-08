Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter in Waldeck-Frankenberg

Der Deutsche Wetterdienst hat für den Landkreis Waldeck-Frankenberg eine Unwetterwarnung herausgegeben: Schwere Gewitter sollen auftreten.

Einen ersten Zwischenfall hat es am Dienstagabend bereits gegeben: In einem Haus in Frankenberg ist ein Blitz eingeschlagen. Laut Feuerwehr sind dabei keine Menschen verletzt worden. Auch am Haus selber ist kein Schaden entstanden.

Der Wetterdienst weist auf die Gefahren bei Unwettern hin: Bäume können entwurzelt werden und Dachziegeln oder Äste herabstürzen. Auch Überflutungen von Straßen und Kellern sind möglich.