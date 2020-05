Viessmann spendet Gesichtsvisiere für Kreiskrankenhaus und DRK

"Face-Shields" wurden in Allendorf hergestellt

+ © mjx Spendenübergabe an der frischen Luft: (von links) Annette Viessmann, Christian Peter und Dirk Huhn vom DRK, Krankenhaus-Geschäftsführer Gerhard Hallenberger und Viessmann-Projektleiterin Dr. Marina Pausch. © mjx

Das Allendorfer Heiztechnikunternehmen Viessmann hat "Face-Shields" hergestellt. Die Gesichtsvisiere wurden jetzt an das Kreiskrankenhaus und an den DRK-Kreisverband in Frankenberg übergeben.