Wahl in Frankenberg: Auch Bauamtsleiter Dittmar will Bürgermeister werden

Von: Jörg Paulus

Teilen

Karsten Dittmar will in der Frankenberger Stadtverwaltung vom Bauamtsleiter auf den Chefsessel wechseln. Der 50-Jährige tritt bei der Bürgermeisterwahl am 8. Oktober als unabhängiger Kandidat an. © Jörg Paulus

Karsten Dittmar wird bei der Bürgermeisterwahl am 8. Oktober in Frankenberg kandidieren. Das hat der Bauamtsleiter der Stadt Frankenberg in einem Pressegespräch angekündigt.

Frankenberg – Als Karsten Dittmar am Freitagvormittag in der HNA-Redaktion anrief und zum Pressegespräch einlud, war das keine allzu große Überraschung. Der Name des Bauamtsleiters der Stadt Frankenberg war in den vergangenen Wochen immer mal wieder genannt worden, wenn es um mögliche Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 8. Oktober in Frankenberg ging. Und man konnte davon ausgehen, dass Dittmar nicht gegen seinen Chef, Amtsinhaber Rüdiger Heß, antreten würde. Nachdem Heß am Donnerstag seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur bekanntgegeben hatte, war der Weg für Dittmars Kandidatur frei.

„Ich bewerbe mich hiermit offiziell für die Bürgermeisterwahl am 8. Oktober“, begann der 50-Jährige das Pressegespräch am Freitagnachmittag und betonte, dass es für ihn nicht in Frage gekommen wäre, gegen Rüdiger Heß anzutreten. „Die Zusammenarbeit mit ihm ist sehr gut und äußerst vertrauensvoll“, sagte Dittmar über den 67-Jährigen.

Als Fachdienstleiter für Stadtentwicklung und Umwelt in der Stadtverwaltung gilt Dittmar als Architekt der aktuellen Stadtentwicklung in Frankenberg. „Jetzt habe ich den Eindruck, dass ich mit dem Wechsel der Funktion einen weitergehenden Beitrag für die Entwicklung der Stadt leisten kann“, begründete er seine Kandidatur. „Als Bürgermeister muss man mit Hingabe zu den Dingen stehen, das tue ich.“

Als Christ sei er ein werteorientierter Mensch. Er wolle die Gesellschaft stärken und einen Beitrag für mehr Miteinander leisten. „Diese Werte sind unabhängig von Parteipolitik“, sagte Dittmar. Deshalb trete er als unabhängiger Kandidat an. Der 50-Jährige ist Mitglied der CDU, für die er in der Gemeinde Lahntal (Marburg-Biedenkopf) mal im Gemeindeparlament saß, als er noch in Goßfelden wohnte; heute lebt er mit seiner Lebensgefährtin in Bracht, Nachbarort von Rosenthal.

Die Frankenberger CDU wird bei der Bürgermeisterwahl voraussichtlich einen eigenen Kandidaten aufstellen. Karsten Dittmar könnte von den Grünen unterstützt werden, mit denen er „in fruchtbaren Gesprächen“ stehe, wie er am Freitag sagte.

In München geboren, in Goßfelden aufgewachsen

Karsten Dittmar wurde in München geboren, wo seine Eltern damals arbeiteten; sein Vater stammt aus Goßfelden, dorthin zog die Familie zurück, als der Sohn fünf war. In seinem heutigen Wohnort Bracht ist er Dirigent im Posaunenchor.

Seit 2009 ist Dittmar Bauamtsleiter der Stadt Frankenberg. Vorher hat er im Bundesverkehrsministerium in Bonn im Wasser- und Schifffahrtsamt gearbeitet. „Da habe ich auch strategische Aufgaben gelernt“, sagt er. In der Frankenberger Stadtverwaltung ist er seit einigen Jahren auch geschäftsleitender Beamter. Er sei also – neben dem Ersten Stadtrat als politischem Vertreter – der strategische Partner des Bürgermeisters und führe die Verwaltung in dessen Abwesenheit.

Sollte er zum Bürgermeister gewählt werden, wolle er zum Beispiel begonnene Projekte wie die Dorfentwicklung fortführen, die Mobilitätswende und den Fachkräftemangel angehen, frühkindliche Bildung fördern und Gewerbe und Ehrenamt unterstützen. Sein Motto: „Es muss immer möglich sein, eine Lösung zu finden.“

Die Unterlagen für die Bewerbung für die Bürgermeisterwahl habe er noch nicht abgeholt, sagte er am Freitag. Den Zeitpunkt, seine Kandidatur öffentlich zu machen, halte er aber jetzt für richtig. „Ich habe das Gefühl, dass es wichtig ist, dass jetzt Fahrt in die Sache kommt.“

Bisher drei Bewerber für Heß-Nachfolge

Die Bürgermeisterwahl am 8. Oktober in Frankenberg findet zusammen mit der hessischen Landtagswahl statt. Noch bis 31. Juli sind Bewerbungen für die Bürgermeisterwahl möglich. Wer nicht von einer Partei nominiert wird, braucht Unterstützungsunterschriften – doppelt so viele, wie die Stadtverordnetenversammlung Sitze hat; also 62 Unterschriften.

Amtsinhaber Rüdiger Heß (parteilos) hat am Donnerstag bekanntgegeben, dass er nicht wieder antreten wird; er ist seit 2012 im Amt; war auch von 1998 bis 2004 schon Bürgermeister in Frankenberg. Als Bewerber um seine Nachfolge haben sich bisher Barbara Eckes (57), die von der SPD nominiert wurde, sowie Wolfgang Kratzert (63, parteilos) und nun Karsten Dittmar öffentlich zu Wort gemeldet. jpa