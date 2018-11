Waldeck-Frankenberger Rinderzüchter befürchten brisante Lage trotz Futterreserven

Beim Waldeck-Frankenberger Rindertag in Geismar: Im Bild (von links) Ute Ermentraudt, Philipp Heimel und Arnt Schäfers vom Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH) in Korbach mit den Referenten Björn Staub, Gerhard Rasche und Matthias Arning sowie Kreislandwirt Fritz Schäfer und LLH-Direktor Andreas Sandhäger. Klicken Sie auf das Kreuz oben rechts für das ganze Foto.

Die Trockenheit macht den Landwirten in Waldeck-Frankenberg zu schaffen. Ohne Regen werde das Saatgut vertrocknen, beschrieb Kreislandwirt Fritz Schäfer die aktuelle Situation.

Weil 2017 ein gutes Futterjahr gewesen sei und die Bauern noch Reserven hatten, könne die Futterversorgung der Tiere in den meisten Viehbetrieben im Moment zwar noch gelöst werden, sagte Schäfer vor 120 Rinderzüchtern aus dem gesamten Landkreis – „aber wenn es so weiter geht, wird die Lage brisant.“ Die Rinderhalter stünden vor großen Problemen, betonte der Kreislandwirt, „diese Probleme müssen wir gemeinsam lösen“.

Dabei erinnerte Schäfer daran, dass der „erste Schnitt“ im Mai dieses Jahres noch gut gewesen sei, beim „zweiten Schnitt“ habe die Futtermenge dann nur noch 50 Prozent ergeben: „Wegen der Trockenheit war danach Feierabend“. Jetzt hoffe man auf den „Winterregen“ und dass die Schäden am Boden durch das lange trockene Wetter nicht zu groß seien. Im Landkreis gibt es derzeit etwa 1000 Rinder haltende Betriebe.

In seinem Grußwort ging Schäfer auch auf die vorgeschriebene Lagerung von Gülle, Mist und Silage ein: „Damit sind sehr hohe Kosten verbunden“, betonte der Kreislandwirt – die Kosten für den Bau der dafür notwendigen Anlagen seien fast so teuer wie ein Stallbau.

Dabei appellierte Schäfer an die Landwirte, die Kosten für die Lageranlagen genauestens einzukalkulieren: „Die Gesetzeslage schreibt es vor, dass die Anlagen im nächsten Jahr gebaut werden müssen“, sagte Schäfer. In anderen Bundesländern dürfe Silage schon nicht mehr auf dem flachen Boden gelagert werden, selbst unter Siloballen müsse dort schon eine Folie gezogen werden. In diesem Zusammenhang sprach sich Schäfer auch für „Übergangsregelungen mit den zuständigen Verwaltungen“ aus.

„Die Internetversorgung ist schwer verbesserungsbedürftig, die Landwirte brauchen schnelles Internet“, sagte Schäfer zum Breitbandausbau. Der Landkreis sei aber um „schnelle Lösungen“ für die Dörfer und auch für die Außengehöfte bemüht. Spätestens 2019 sollten alle Ortschaften und Gehöfte an das „schnelle Internet“ angeschlossen sein, so Schäfer.

Dass der Milchpreis für die Bauern pro Liter aktuell bei 32 bis 33 Cent liegt und sich auf einem „unteren Niveau“ stabilisiert habe, berichtete Arnt Schäfers vom Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH) in Korbach am Rande des Rindertags. „Mit diesem Milchpreis kommt man gerade so zurecht, es können aber keine Rücklagen gebildet werden“, sagte Schäfers.

In Waldeck-Frankenberg gibt es derzeit rund 400 Milchviehhalterbetriebe mit 24 500 Milchkühen, rund zehn Prozent der Milchmenge wird biologisch erzeugt. Schäfers‘ Prognose für die Entwicklung der Milchpreise: „stagnierend bis leicht fallend“. (mjx)