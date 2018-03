Das Wasser im Frankenberger Land soll noch besser werden

Frankenberger Land. Die Bürgermeister von Frankenberg, Frankenau, Gemünden und Haina-Kloster setzen ihre Bemühungen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie fort.

„Das Wasser, das wir haben, ist einmalig. Das Wasser ist unser Hauptlebensmittel.“ Mit diesen Worten des Kasseler Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke haben die Bürgermeister in Frankenberg einen Anschlussvertrag zur weiteren Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie im Bereich ihrer Kommunen unterzeichnet. Diese Kooperation, die seit 2011 besteht, soll auch weiterhin für gutes und qualitativ hochwertiges Wasser in der Region sorgen.

Bei dem Vertrag sind auch das Regierungspräsidium Kassel und die Energiegesellschaft Frankenberg mit im Boot. Ziel des Projektes sei es, Belastungen im Boden, beispielsweise durch Stickstoff, zu verringern und Veränderungen der Gewässer unter anderem durch Phosphat zu vermeiden, sagte Lübcke. Dabei betonte der Regierungspräsident, dass neben der Umwelt auch die Menschen von dem Projekt profitieren werden: „Sinkende Nitratbelastungen auf den Flächen und weniger Phosphateinträge in die Gewässer verbessern das Oberflächenwasser und auch das Grundwasser. Unser Wasser soll sauber bleiben.“

Der neue Vertrag ist auch mit viel Geld verbunden: Für das Projekt stellt das Land Hessen für die Jahre 2018 bis 2020 weitere 295 000 Euro für entsprechende Maßnahmen und Beratungen zur Verfügung. Denn ein wichtiger Baustein ist die Kooperation mit Landwirten: So sollen alle landwirtschaftlichen Betriebe auch weiterhin kostenlos darüber beraten werden, wie sie Schadstoffeinträge so gering wie möglich gestalten können.

Das Angebot des Projektes ist vielfältig - so gehören unter anderem Bodenproben und Düngeempfehlungen genauso dazu wie Feldbegehungen, vegetationsbegleitende Maßnahmen und Düngeranalysen. In Zusammenarbeit mit den Landwirten soll die Ressource Wasser so langfristig gesichert werden. „Weniger Phosphat in den Wasserläufen und damit besseres Wasser sichern und verbessern die Lebensqualität für eine Vielzahl von Lebewesen“, machte der Regierungspräsident deutlich.

Der Vertragsraum erstreckt sich laut Regierungspräsidium Kassel auf insgesamt 13 Gemarkungen der mitwirkenden Kommunen. Dort bewirtschaften derzeit 231 Betriebe eine landwirtschaftliche Fläche von 4430 Hektar. Darüber hinaus fungieren dort 15 sogenannte Leitbetriebe mit knapp 1100 Hektar landwirtschaftlicher Fläche und einem umfassenden Beratungsangebot als Multiplikatoren für die weiteren Landwirte.

„Der Erfolg des Projekts beruht letztlich auf Freiwilligkeit und dem Willen zur Kooperation“, sagten Regierungspräsident Lübcke und Frankenbergs EGF-Chef Karl-Heinz Schleiter bei der Vertragsunterzeichnung. Bisher, so Thorsten Röder von der EGF, sei das Miteinander zwischen Landwirten und Institutionen gut und kooperativ gewesen. Das soll auch so bleiben. Denn: „Wasser hat keine Grenzen“, betonte Lübcke die Bedeutung der überkommunalen Zusammenarbeit.