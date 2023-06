Wegen Gewittergefahr: HNA-Yoga-Stunde im Frankenberger Teichgelände fällt heute aus

Von: Martina Biedenbach

Wegen der Gewittergefahr fällt der Yogasommer heute, 22. Juni, im Frankenberger Teichgelände aus. © Patrick Pleul/dpa

Aufgrund angekündigter Gewitter mit Starkregen wird der Start des HNA-Yogasommers in Frankenberg auf nächste Woche Donnerstag, 29. Juni, verschoben.

Frankenberg - Der für heute, Donnerstag, 22. Juni, geplante Start des HNA-Yogasommers im Frankenberger Teichgelände muss auf nächste Woche Donnerstag verschoben werden. Angesichts der angekündigten Gewitter mit Hagel und Starkregen kann die heutige Yogastunde im Frankenberger Teichgelände nicht stattfinden.

Nun ist der Auftakt des HNA-Yogasommers für kommenden Donnerstag, 29. Juni, ab 18.30 Uhr geplant. An insgesamt acht aufeinanderfolgenden Donnerstagen, bis zum 17. August, haben Interessierte die Möglichkeit, an den kostenlosen Yogastunden teilzunehmen: immer donnerstags ab 18.30 Uhr auf der großen Wiese am Tretbecken im Frankenberger Teichgelände.

Wir hoffen, dass künftig das Wetter mitspielt. Im HNA-Yogasommer 2022 musste übrigens keine einzige Yogastunde abgesagt werden. Die HNA und die Yogalehrerinnen Caroline Jahnke, Cordula Schuchard und Simone Becker, die die Kurse abwechselnd leiten, freuen sich auf Ihre Teilnahme. (Martina Biedenbach)