Wegen Rückkehr zu G9 gibt es dieses Jahr weniger Abiturienten in Waldeck-Frankenberg

Waldeck-Frankenberg. Für 426 angemeldete Schüler beginnen am 7. März in Waldeck-Frankenberg die Abiturprüfungen. Das sind fast 50 weniger als im vergangenen Jahr, wofür es aber eine Erklärung gibt.

2018 hatten kreisweit 473 Schüler ihr Landesabitur an den sechs allgemeinbildenden oder beruflichen Schulen im Landkreis bestanden, 2017 waren es 491. Die geringere Zahl dieses Jahr erklärt sich mit dem Übergang von G8 zu G9, wodurch es an der Edertalschule in Frankenberg und der Uplandschule in Willingen diesmal deutlich weniger Abiturienten gibt als üblich.

Laut Schulleiter Claus-Hartwig Otto haben sich 75 Edertalschüler des Abiturjahrgangs für die Prüfungen angemeldet, die am 7. März landesweit beginnen. 2018 hatten an der Edertalschule 119 Schüler ihr Abitur bestanden, 2017 waren es 122. Die deutlich geringere Zahl der Prüflinge in diesem Jahr erklärt sich daraus, dass die Edertalschule vor sechs Jahren wieder auf G9 umgestellt hat – also das Abitur ab der fünften Klasse in neun Jahren.

Davor hatte die Schule für einige Zeit komplett das ein Jahr kürzere G8-Abitur angeboten, das es jetzt immer noch mit jeweils einer Klasse pro Jahrgang gibt. Wegen der Rückkehr zu G9 gibt es in diesem Jahr für die Abiturprüfung an der Edertalschule ausnahmsweise nur die G8-Klasse – plus die Schüler, die zur elften Klasse von anderen Schulen wie der Gesamtschule Battenberg oder der Burgwaldschule in die Oberstufe der Edertalschule gekommen sind.

„Die ersten G9er kommen erst nächstes Jahr“, sagt Schulleiter Otto. Er geht davon aus, dass es dann wieder mehr als 130 Abiturienten in Frankenberg geben wird. Auch für die nächsten zehn Jahre werde die Zahl „ganz stabil“ bleiben, so die Prognose aus dem Schulentwicklungsplan des Kreises.

Mit dem Halbjahreszeugnis haben sich die Abiturienten Anfang Februar zu den Prüfungen angemeldet. Die Zahlen, die uns die Schulen im Landkreis zum Teil schon vorher gemeldet haben, sind auch deshalb vorläufig, weil noch geprüft wird, ob alle angemeldeten Schüler auch zugelassen werden, das heißt, ob ihre bisherigen Noten überhaupt für das Abitur ausreichen.

Hier die Zahlen der Abiturienten der heimischen Schulen seit 2017. In Klammern der Notendurchschnitt im Abitur 2018:

Edertalschule Frankenberg: 2019: 75 – 2018: 119 (2,5) – 2017: 122.

Alte Landesschule Korbach: 2019: 90 – 2018: 93 (2,32) – 2017: 105.

Berufliche Schulen Korbach: 2019: 89 – 2018: 76 (2,48) – 2017: 77.

Gustav-Stresemann-Gymnasium Bad Wildungen: 2019: 101 – 2018: 79 (2,45) – 2017: 84.

Christian-Rauch-Schule Bad Arolsen: 2019: 67 – 2018: 68 (2,4) – 2017: 67.

Uplandschule Willingen: 2019: 4 – 2018: 38 (2,36) – 2017: 36.

Experte warnt vor Druck

Zwischen 2,32 und 2,5 lag 2018 der Durchschnitt der Abiturnoten an den sechs Schulen im Landkreis, an denen man Abitur machen kann. Geht es nach dem Kasseler Erziehungswissenschaftler Dr. Timo Nolle, sollte der Notendurchschnitt aber keine zu große Bedeutung bekommen.

Nolle warnt Schüler und Eltern davor, zu großen Druck vor den Prüfungen aufzubauen. Es sei kontraproduktiv, das Abitur zu einer Entscheidung über das weitere Lebensglück zu machen. „Man muss die Prüfung ernst nehmen, sollte sie aber nicht dramatisch überhöhen. Das bewirkt das Gegenteil“, sagt Nolle, der an der Uni Kassel und als selbstständiger Prüfungscoach arbeitet.

