Wie man die Balance im stressigen Alltag wiederfindet

HNA-Yogasommer

+ © Martina Biedenbach Kursleiterin Caroline Jahnke verrät beim heutigen HNA-Yogasommer, wie Ayurveda stressausgleichend wirken kann und wie es mit Yoga zusammenhängt. © Martina Biedenbach

Die Teilnehmer vom HNA-Yogasommer bekommen am heutigen Donnerstag, 20. Juli auf dem Teichgelände Frankenberg Einblicke in den Ayurveda-Lifestyle mit Caroline Jahnke.

Frankenberg – Yoga und Ayurveda sind eng miteinander verknüpft. Zwar kann es Yoga ohne Ayurveda geben, doch kommt der ayurvedische Lebensstil nicht ohne Yoga aus. Was man überhaupt unter Ayurveda versteht und wie es sich in den Alltag integrieren lässt, verrät Yogalehrerin und Ayurveda-Lifestyle-Coach Caroline Jahnke beim heutigen HNA-Yogasommer ab 18.30 Uhr im Frankenberger Teichgelände.

Ein präventiver Lebensstil

„Ayurveda bedeutet die Wissenschaft vom Leben“, erklärt Caroline Jahnke. Man versteht darunter einen präventiven Lebensstil, eine der ältesten Medizinen. Das Konzept umfasst unter anderem die Bereiche Ernährung, Mindset, Lebensführung, aber auch Massagen, Reinigungsverfahren und eben Yoga.

„Es dreht sich alles darum, in einem Rhythmus mit der Natur zu sein. Die Welt setzt sich aus Elementen zusammen, die wir auch in uns selbst wieder.“

Doch was genau hat Yoga nun mit Ayurveda zu tun? Yoga hilft dabei, uns wieder in Balance und die Bio-Energien in Einklang zu bringen. Drei verschiedene Doshas, so werden die Bio-Energien genannt, gibt es im Ayurveda: Vata, Kapha und Pitta.

Übungen sind nach Doshas abgestimmt

Je nach Tages- und Jahreszyklus herrscht eines dieser Doshas vor. „Gerade im Sommer ist das Pitta-Dosha aktiv. Seine Elemente sind Feuer und Wasser“, erklärt die Yogalehrerin.

Die Yoga-Übungen werden ayurvedisch abgestimmt. Das heißt, im Sommer beim feurigen Pitta-Dosha legt die Kursleiterin wert auf ein abkühlendes Yoga. Im Frühling setzt sie auf aktivere und reinigende Übungen.

Der Ayurveda-Lifestyle habe laut Caroline Jahnke viele Vorteile: „Man erfährt viel über sich selbst und warum man ist, wie man ist.“

In ihren Kursen vermittelt sie unter anderem, wie man wieder mehr zu sich selbst findet und was man tun kann, um in einem stressigen Alltag die Balance zu finden. „Wer von uns ist nicht gestresst.“ Das Wissen funktioniere wie ein Werkzeug.

Yogasommer um 18.30 Uhr auf dem Teichgelände Frankenberg

Das Pitta-Dosha wird Caroline Jahnke auch beim HNA-Yogasommer am Donnerstag, 20. Juli thematisieren.

Die Sommer-Aktion liegt ihr ganz besonders am Herzen: „Der Yogasommer ist ein tolles Erlebnis mit vielen Menschen in der Natur. Draußen kann man die Elemente besonders spüren“, betont die Yogalehrerin.

Teilnehmen können alle Interessierten. Das Angebot ist kostenlos und starten um 18.30 Uhr. Mitbringen müssen die Teilnehmer eine Matte, eine Decke, etwas zu Trinken und bei Bedarf Mückenspray sowie Sonnenschutz.