Wiebke Knell in Bundesvorstand der FDP gewählt

Von: Klaus Jungheim

Wiebke Knell: Umweltpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion im Hessischen Landtag © Archiv

Wiebke Knell, heimische Landtagsabgeordnete und stellvertretende Landesvorsitzende der FDP in Hessen, ist auf dem Bundesparteitag der Freien Demokraten in den FDP-Bundesvorstand gewählt worden.

Waldeck-Frankenberg – Mit 86,7 Prozent erzielte Knell in Berlin am Wochenende das zweitbeste Ergebnis der 34 Beisitzer, heißt es in einer Mitteilung.

Wiebke Knell ist eine von drei Bundesvorstandsmitgliedern aus Hessen.

Gewählt wurden zudem Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger als Stellvertreterin von Christian Lindner und René Rock, FDP-Fraktionsvorsitzender im Landtag.