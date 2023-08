Heimische Band Rollators rockt beim Frankenberger Park- und Lichterfest

Von: Klaus Jungheim

Teilen

Achtköpfige Formation: Songs von Elvis Presley, Frank Sinatra, Marianne Rosenberg, Falco sowie Interpretationen vieler weiterer bekannter Hits will die heimische Band The Rollators beim Frankenberger Park- und Lichterfest präsentieren. Ihr Auftritt ist am Samstag, 26. August, ab 19.30 Uhr. © nh

Einen Mix aus Songs von Elvis Presley, Frank Sinatra, Marianne Rosenberg, Falco sowie Interpretationen vieler weiterer bekannter Hits der vergangenen Jahrzehnte: Dies will die Band The Rollators aus Frankenberg und Umgebung beim Frankenberger Park- und Lichterfest am nächsten Wochenende präsentieren.

Frankenberg – Die achtköpfige Formation rockt und rollt musikalisch durch die Jahrzehnte. Von den 1950ern und 1960ern über die 1970er- bis hin zu den späten 1980er-Jahre spielt sie Höhepunkte der Musikgeschichte. Die Besetzung präsentiert im Teichgelände am Samstag, 26. August, ihr erstes Konzert. Das heimische Publikum wird ab 19.30 Uhr auf alte Bekannte treffen.

Die Formation um Frontmann Thomas Bleeser (The Wanderers, Back to the 50s, Sternenreiter) und Petra Messner (Jesses Saloon, Replay, Frankenberger Karneval) wirft einen augenzwinkernden Blick zurück auf ihre musikalische Vergangenheit und erweckt Hits der 1950er bis 1980er zu neuem Leben.

Die Gründung der Rollators geht auf den Schlagzeuger Dirk Ullrich zurück, der vor zwei Jahren eine Vision hatte: Er sah sich mit alten Weggefährten wieder auf einer Bühne vereint in Frankenberg – wie in alten Zeiten. Hinzu kommen jetzt der Frankenberger Gitarrist Arndt Funk (Tactless) und Fried Haller aus Allendorf als weiterer Gitarrenakrobat.

Den rollenden Motor bildet neben dem Drummer der Bassist Martin Bischopink aus Schmallenberg. Abgerundet werden The Rollators vom Keyboarder und Sänger Günther Schäfer sowie der Piano spielenden und singenden Angela aus Hallenberg.

Beim Park- und Lichterfest gibt die Band ihre Premiere ganz nach dem Motto „Genießen wir zusammen einen schönen Abend im Hier und Jetzt – egal, wieviel Jahre wir alle auf dem Buckel haben, was war oder was sein wird.“

Der Rollator sei hierbei ein Symbol für Vergänglichkeit, Lebenswillen und die Fähigkeit, das Ganze mit Humor und möglichst dankbar zu meistern, heißt es in einer Pressemitteilung. Wer daher am 26. August mit einem Rollator, an Krücken, im Rollstuhl, bandagiert, mit Medikamentenkoffer, Erste-Hilfe-Set, mit Gips-Arm oder -Bein zum Konzert kommt, erhält nachher ein Selfie mit den Rollators – gerne auch beim Blutdruckmessen.

Kontakt: Thomas Bleeser, 0172 / 5612608, thomas.bleeser@email.de

Das Programm des dreitägigen Park- und Lichterfestes

Zum Park- und Lichterfest lädt die Stadt Frankenberg für 25. bis 27. August in das Teichgelände ein. An drei statt wie bisher an zwei Tagen wird dort ein buntes Programm geboten. Alle Veranstaltungen sind kostenfrei und für Essen und Getränke ist das ganze Wochenende gesorgt – unter anderem mit regionalen Burger mit Rindfleisch aus dem Goldbachtal.



Das Fest beginnt bereits am Freitagabend, 25. August, mit einem kulturellen Leckerbissen: Das Schattenspieltheater der Dämmerung, das bereits 2019 zum Stadtjubiläum aufgetreten ist, wird ab 20 Uhr Goethes Faust für Erwachsene präsentieren.

Gäste sollten sich bequeme Sitzgelegenheiten mitbringen. Cateringstände und ein Weinstand begleiten den Kulturabend kulinarisch.



Am Samstag erwartet die Kinder ab 14 Uhr ein abwechslungsreiches Programm mit Kinderschminken, Aquaplay, Aqua Scooter, Hüpfburg, Vorlesestunden sowie Tanzvorführungen der Kita Schreufa. Auch der bekannte Kindermusiker Fux tritt auf.

Das Theater der Dämmerung spielt die Märchen Aschenputtel ab 14 Uhr, Rotkäppchen ab 16.30 Uhr und Die Bremer Stadtmusikanten ab 18 Uhr. Um 19.30 Uhr beginnt das Abendprogramm mit der Band The Rollators, die für ausgelassene Stimmung sorgen wollen.

Eine Feuershow folgt ab 22 Uhr. Diese Performance setzt das Element Feuer in Szene, bevor ab 22.30 Uhr mit Tanz und Musik der Zauber Ostafrikas durch das von Tausenden bunten Lichterketten, Lampions und Teelichtern illuminierte Teichgelände weht.

Mit Blick auf Natur- und Klimaschutz sowie aus Gründen der Kosteneffizienz hat die Stadt entschieden, in diesem Jahr auf ein Feuerwerk beim Park- und Lichterfest zu verzichten.



Der Sonntag, 27. August, startet um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Anschließend lädt die Stadtkapelle zum Frühschoppen bis zirka 15 Uhr ein, um das Fest in entspannter Atmosphäre ausklingen zu lassen.