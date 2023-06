Zwei Varianten für Radweg nach Willersdorf

Willersdorfer fordern Fahrradweg und verzichten aufs Stadtradeln

Von: Thomas Hoffmeister

Willersdorf macht in diesem Jahr nicht mit beim Stadtradeln: Statt dessen fordern die Einwohner des Frankenberger Stadtteils einen sicheren Radweg. © Thomas Hoffmeister

Viele Menschen aus dem Frankenberger Stadtteil Willersdorf fordern einen Radweg in Richtung Frankenberg. Um dem nun Nachdruck zu verleihen, nimmt das Dorf-Team diesmal nicht bei der Aktion Stadtradeln teil.

Willersdorf – „Geduldsfaden gerissen“ steht auf dem T-Shirt einer jungen Frau. Und das trifft wohl den Kern. Seit vielen Jahren fordern Menschen des 600-Einwohner-Ortes Willersdorf eine sichere Radwegeverbindung nach Frankenberg und Bottendorf. Bisher ohne Erfolg. Als dann in der HNA ein Kommentar von Redakteurin Stefanie Rösner erschien mit der Aussage, dass der Sinn der Aktion Stadtradeln nicht nur im Klimaschutz liege, sondern auch darin, in der Analyse den Bedarf für den Bau weiterer Radwege aufzuzeigen, war für Martina Fackiner der Punkt erreicht, an dem sie handeln musste.

Auf ihren Aufruf hin kamen 26 Frauen und Männer aus Willersdorf im Ortskern zusammen – fast alle mit ihren Fahrrädern –, um ihrem Unmut Luft zu machen. „Wir fordern seit Jahren eine gute und sichere Radwegeverbindung nach Frankenberg und Bottendorf“, sagte Martina Fackiner. Lange Zeit sei über eine Verlegung des Radweges R6 diskutiert worden. Dies sei aber „an unterschiedlichen Zuständigkeiten und Interessen“ gescheitert.

Eine Verlegung des Radweges R6 brächte eine Wegführung mit weniger Höhenunterschieden und wäre daher für Radfahrer ohne Motor besser zu bewältigen. Eine solche Lösung würde aber auch „einen großen Eingriff in die Natur bedeuten“, erklärte Martina Fackiner. Statt dessen seien sich der Ortsbeirat und die Willersdorfer Bevölkerung einig, dass der vorhandene Wirtschaftsweg über den Berg an der Grillhütte (Linnerberg) ausgebaut werden sollte. Das wäre umweltverträglicher und vor allem „zeitnah zu schaffen“.

Eine Rückfrage bei Ortsvorsteher Claus Günther habe ergeben, dass entsprechende Mittel im Haushaltsplan der Stadt Frankenberg vorhanden seien. Martina Fackiner wies auch darauf hin, dass die Willersdorfer in den vergangenen drei Jahren rund 56 000 Kilometer für die Aktion Stadtradeln zusammengestrampelt haben.

Stadtradeln 2022: Willersdorf hatte die meisten Kilometer

In der entsprechenden Whatsapp-Gruppe seien 64 Personen registriert. Im vergangenen Jahr hatten die Willersdorfer Dorfgemeinschaft mit erradelten 18.728 Kilometern den Pokal für das kreisweit fleißigste Team beim Stadtradeln gewonnen (HNA berichtete).

„Wir wollen, dass noch in diesem Jahr mit dem Bau des Radweges begonnen wird“, betonte Martina Fackiner. Beim Stadtradeln wollen die Willersdorfer in diesem Jahr nicht mitmachen. Sie rufe nicht zu einem „Boykott“ des Stadtradelns auf, stellte Martina Fackiner klar. Die protestierenden Willersdorfer wollten vielmehr „ein sichtbares Zeichen“ für den Bedarf eines Radweges setzen. Die Willersdorfer seien nicht gegen, sondern für den Klimaschutz durch Radfahren und Verzicht auf das Auto, wann immer es möglich sei, sagte Martina Fackiner.

Der Feldweg über den Linnerberg ist teilweise asphaltiert, teilweise geschottert, und weist viele Schlaglöcher auf. „Ich bin dort im vergangenen Jahr mit dem Fahrrad gestürzt und habe mir den Arm gebrochen“, berichtete Eva Baumann. Nach Ansicht von Horst Schmidt müssen „die Jagdgenossen mit ins Boot. Sonst passiert da nichts“.

Das sagt die Stadt Frankenberg

Der Bau eines sicheren Radweges nach Willersdorf sei absolut im Sinne der Stadt Frankenberg, sagte Bauamtsleiter Karsten Dittmar auf Anfrage der HNA. „Wir sind an dem Thema dran, aber wir haben noch kein Baurecht“, so Dittmar.

Den Bau von Radwegen nach Rodenbach und Willersdorf habe die Stadtverordnetenversammlung im Juli 2020 über ein Radwegeverkehrskonzept beschlossen. Für einen ersten Bauabschnitt – etwa 1,7 Kilometer vom Parkplatz Knebelsrod am Kalten Wasser entlang in Richtung Frankenberg – stünden auch 670.000 Euro im Haushaltsplan der Stadt bereit, mit einer Förderzusage des Landes Hessen über 75 Prozent. Aber es gebe noch keine Genehmigung des Landkreises: „Den Antrag auf Bau dieses Teilabschnittes für einen asphaltierten Radweg haben wir im Mai 2021 gestellt.“

Karsten Dittmar kann den Wunsch der Willersdorfer Radfahrer gut verstehen. Er appellierte im Gespräch mit der HNA jedoch daran, das Projekt im größeren Zusammenhang zu sehen. Entscheidungsträger sei nicht nur die Stadt Frankenberg, auch der Landkreis und die Gemeinde Burgwald – über deren Gebiet ein Teil des Radweges verläuft – seien mit im Boot.



Einen ersten Schritt sei die Stadt Frankenberg schon gegangen, „damit die Fahrräder von der Landesstraße ’runterkommen“, sagte der Bauamtsleiter und erinnerte an den Bau des Radwegestücks von einem Aussiedlerhof bis zur Neuen Brücke in Willersdorf im vergangenen Jahr.



Zwei Varianten für Radweg nach Willersdorf

Für die Fortführung dieses Weges in Richtung Frankenberg gebe es zwei Alternativen: entweder durch ein Waldstück, über einen Forstweg und eine Wiese, die bisher nicht im Eigentum der Stadt Frankenberg sei. Dieser Weg weise kaum Höhenunterschiede auf. Oder, mit erheblichem Gefälle und recht steilen Kurven, über den Linnerberg an der Grillhütte vorbei.

Beide Varianten verliefen teilweise über Flächen der Gemeinde Burgwald und müssten erst noch mit der Nachbarkommune abgestimmt werden, sagte Dittmar. Es gebe noch keine Entscheidung für eine dieser Varianten, man habe auch noch keine der Varianten „bei den zuständigen Behörden zur Genehmigung vorgetragen“.



Wenn man einen Feldweg – wie den über den Linnerberg – asphaltieren wolle, dann brauche man dafür Baurecht, sagte Karsten Dittmar. Der Weg müsste dann so ausgebaut werden, dass er auch für schwere landwirtschaftliche Maschinen nutzbar bleibe. Eine Asphaltierung des kompletten Radweges sei von Seiten der Stadt Frankenberg gewünscht, damit Radfahrer den Weg „ohne Schlamm und Staub“ nutzen könnten; beispielsweise für die Strecke von und zur Arbeitsstelle.



Karsten Dittmar erklärte seine Bereitschaft, den Stand der Dinge und mögliche Alternativen in einer öffentlichen Ortsbeiratssitzung in Willersdorf zu erläutern. Einen Baubeginn noch in diesem Jahr halte er für unrealistisch, sagte Dittmar. off