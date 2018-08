Willi Depner aus Friedrichshausen freut sich über reiche Pfirsich-Ernte

Freut sich über eine reiche Pfirsich-Ernte in diesem Jahr: Willi Depner aus Friedrichshausen. Rund 300 Früchte sind an seinem Baum gereift.

Friedrichshausen. Es gibt eine reiche Obsternte in diesem Jahr: Viele Kirschen, Pflaumen, Äpfel und Birnen hängen an den Bäumen. Auch Pfirsiche wachsen im Frankenberger Land.

Willi Depner aus Friedrichshausen freut sich über rund 300 Früchte an seinem Pfirsichbaum. Die ersten sind schon reif, die größten wiegen rund 200 Gramm „Ich bin ständig auf der Suche nach Obstsorten, die für unsere Region geeignet sind“, erklärt der leidenschaftliche Hobbygärtner.

Vor zehn Jahren hat er seinen Garten angelegt. Neben dem klassischen Obst wachsen dort auch Feigen, Maulbeeren, Tafeltrauben und Physalis.

Besonders ertragreich sind in diesem Jahr die Pfirsiche. Die Äste an dem drei Meter hohen Baum sind abgestützt. Er steht windgeschützt in einem Blumenbeet.

„Benedicte“ heißt die aus Frankreich stammende Sorte, die er in einem Gartencenter gekauft hat. „Das war ein Glückstreffer“, sagt Depner über den weißfleischigen Pfirsich. Er ist sehr saftig und schmeckt fruchtig und aromatisch, vergleichbar mit den Tellerpfirsichen. Im Gegensatz zu den gelbfleischigen Sorten ist „Benedicte“ nicht so anfällig für die Kräuselkrankheit, ein häufiger Pilzbefall an Pfirsichbäumen.

Einzelne befallene Blätter entfernt Depner mit der Hand. Er verzichtet komplett auf Chemie.

2018 ist ein gutes Obstjahr, da während der Blütezeit viele Bienen die Blüten bestäubten. Früher hat der Hobby-Imker auch schon mal mit dem Pinsel nachgeholfen und den Blütenstaub verteilt.

Auch Veredelung gehört zu den Depners Hobbys. Einzelne Bäume tragen mehr als zehn Sorten. Bei ihm wachsen sogar Birnen an Apfelbäumen.