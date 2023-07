Kardiologie im Kreiskrankenhaus Frankenberg: Fördervereinsvorsitzender Dr. Schmid fordert Umdenken

Von: Susanna Battefeld

Pflegeleitung Ramona Theobald (rechts) informierte die Mitglieder des Fördervereins über die Abläufe in der Notaufnahme des Kreiskrankenhauses Frankenberg. © Susanna Battefeld

„Wohlwollende Förderung“ der Frankenberger Klinik bleibe auch weiterhin erklärtes Vereinsziel, betonte Vorsitzender Dr. Harald Schmid in der Jahreshauptversammlung des Vereins zur Förderung des Kreiskrankenhauses Frankenberg.

Frankenberg – Auch im vergangenen Jahr habe der Verein das Krankenhaus mit 50 000 Euro unterstützt. „Der Betrag ist zum größten Teil in die Geburtshilfeabteilung geflossen“, informierte Schmid.

Gleichzeitig bedeute das aber nicht, dass der Förderverein aus seiner Sicht bedenkliche Entwicklungen am Krankenhaus unkommentiert lasse. „Ein offenes Wort ist manchmal auch eine gute Förderung“, formulierte Schmid und bezog sich damit auf die Jahreshauptversammlung im Jahr 2022, in der Unzufriedenheit mit dem Führungsstil und schlechte Stimmung am Kreiskrankenhaus zur Sprache gekommen waren (die HNA berichtete). „Dem Förderverein liegt es fern, einen Konflikt mit dem Krankenhaus zu führen“, stellte der Vorsitzende jedoch klar.

Schmid hob vor allem die „Freundlichkeit, Zuwendung und Herzlichkeit“ der Mitarbeiterschaft im Umgang mit den Patienten hervor, die während der Pandemie Übermenschliches geleistet hätten.

„Große Bauchschmerzen“ bereite ihm, dass die Kardiologische Abteilung in Frankenberg – die bislang eine Kernkompetenz des Hauses gewesen sei – sukzessive zurückgefahren worden sei, sagte Schmid. „Das engagierte und hervorragend ausgebildete Team ist aufgelöst und hat zum Teil das Krankenhaus verlassen“, bedauerte er. Die Abteilung habe einen legendären Ruf gehabt. Es sei ihm bis heute unverständlich, dass auch der Herzkatheterplatz abgebaut worden sei. Der Großteil der Patienten werde nach Marburg oder Korbach gebracht.

Einiges an dieser Entwicklung sei auch der geplanten Krankenhausreform geschuldet, sagte Schmid, der befürchtet, dass durch den Abzug des Herzkatherplatzes das Kreiskrankenhaus im Ranking zurückfalle (siehe auch Hintergrund).

„Wenn bei den Entscheidungsträgern kein Umdenken erfolgt, wird es in Frankenberg keine Kardiologie mehr geben. Für uns im Südkreis ist das nur schwer hinnehmbar“, sagte Schmid und verwies auf das Stadtkrankenhaus Korbach, das sechs Millionen Euro investieren wolle, unter anderem für einen Herzkatheter.

In Frankenberg gehe der gegenwärtige Kurs dagegen eher Richtung Basis-Notfallfallversorgung. Er appellierte daher an die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat: „Warum nehmen Sie nicht Geld in die Hand und investieren es in die kardiologische Ausstattung? Der Förderverein könnte ja helfen“, betonte er. „Wir sollten unsere Stärken ausbauen, statt uns klein zu machen.“

Betriebsratsvorsitzender Uwe Patzer regte an, zu weiteren Diskussionen um die Zukunft des Krankenhauses, die auch bundespolitisch gesteuert seien, die Geschäftsführung und den Landrat einzuladen. Hierzu teilte Schmid mit, der Landrat sei zur Jahreshauptversammlung eingeladen worden, habe aber wegen anderer Verpflichtungen nicht teilnehmen können.

Geplant ist jetzt, möglichst zeitnah eine zusätzliche Mitgliederversammlung des Fördervereins mit den oben genannten Akteuren einzuberufen.