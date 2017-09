Zu langsam nach Burgwald gefahren: Mann musste zur Blutentnahme

Frankenberg/Burgwald. Weil er zu langsam fuhr, hielt die Polizei einen Mann zwischen Frankenberg und Burgwald an. Der Mann musste nach einem Alkoholtest seinen Führerschein abgeben.

Ein ungewöhnlich langsam rollender Volkswagen fiel einer Polizeistreife am Sonntag in den frühen Morgenstunden in Frankenberg auf. Die Beamten der Polizeistation folgten gegen 2.55 Uhr dem VW, dessen Fahrer in Richtung Burgwald unterwegs war. Dann hielten sie den Fahrer, einen 44-jährigen Mann aus Burgwald, an.

Bei der Überprüfung der Personalien schlug den Beamten deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Nach der Einwilligung des 44-Jährigen, einen Alkoholtest durchzuführen, war das Ergebnis ernüchternd. Die Beamten nahmen den sichtlich alkoholisierten Fahrer mit in das Frankenberger Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt angefertigt.

www.112-magazin.de

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa