Zu viele Früchte: Wildpark Frankenberg nimmt keine Kastanien mehr an

Frankenberg. Der Wildpark Frankenberg kann sich vor Kastanien kaum retten. „Besucher haben so viele Früchte gebracht, dass es keine Lagerkapazitäten mehr gibt“, sagt Leiter Martin Hecker. Deshalb werden nun keine Kastanien und auch keine Eicheln mehr angenommen.

Fast im Minutentakt fahren Autos am Montagnachmittag an den Eingang des Frankenberger Wildparks – im Kofferraum Eimer und Kartons randvoll mit Kastanien. In den Autos Eltern oder Großeltern mit Kindern, die sich darauf freuen, die aufgelesenen Früchte abzugeben und die angekündigten 20 Cent pro Kilo zu erhalten.

Wildparkleiter Martin Hecker überbringt die schlechte Nachricht. „Wir können keine Kastanien mehr annehmen. Wir haben keine Lagerkapazitäten mehr.“ Geplant waren, bis Ende Oktober 3000 Kilogramm Kastanien einzulagern. Abgegeben wurden aber bereits 6000 Kilogramm.

Es fehlt nicht nur an Platz. Der Wildpark, der sich aus Spenden finanziert, kann laut Hecker nicht noch mehr Geld für den Ankauf der Früchte ausgeben. „Unser Budget ist nahezu aufgebraucht.“

Den Kindern steht die Enttäuschung im Gesicht geschrieben, etwa den beiden Neunjährigen Hannes und Nico. Hannes Mutter Eiko Ochse tröstet sie: „Ich kaufe euch nachher ein Eis. Das Gute ist, ihr habt die Kastanien ja für die Tiere gesammelt.“

Nicht jeder sieht es so gelassen. Ein Vater ist sehr verärgert. „Wir sind extra aus Bad Wildungen hierhergekommen. Schließlich war angekündigt, dass man die Früchte bis Ende Oktober abgeben kann“, schimpft er und fährt weiter.

Die meisten Lieferanten lassen die Kastanien auch ohne die 20 Cent Entlohnung da. Am Montag nehmen Martin Hecker und der ehrenamtliche Helfer Erich Reitz die Früchte noch entgegen. „Aber ab Dienstag können wir das nicht mehr tun, Wir wissen nicht, wohin damit“, sagt Martin Hecker.

Die Kastanien werden in Kunststofftonnen geschüttet und mit Wasser und Salz konserviert. Andernfalls würde sie schimmeln, erläutert der pensionierte Förster Erich Reitz. Er hat Wildtierhalter in der Umgebung angerufen, ob sie Kastanien für ihre Tiere brauchen. Doch niemand habe Bedarf. Reitz: „Es gibt einfach zu viele Kastanien in diesem Jahr. Auch die Forstämter nehmen keine Früchte an. Denn sie nehmen keine Winterfütterungen vor.“

So bleiben in diesem fruchtbaren Herbst viele Kastanien ungenutzt, wie übrigens auch noch viele Äpfel an den Bäumen hängen.