Zum Live-Treff-Finale kamen etwa 2000 Besucher in den Frankenberger Landratsgarten

Von: Gerhard Meiser

Treue Live-Treff-Besucher: (von links) Gerhard Helminiak, Angela Klein, Claudia Engeland, Peter Küster und Claudia Hoffrichter. © Meiser, Gerhard

Zum Live-Treff-Finale mit der Band „Grandmamas Backside“ kamen am Donnerstag etwa 2000 Besucher in den Frankenberger Landratsgarten. Ab 2024 übernimmt der Frankenberger Torsten Laege die Organisation der beliebten Konzertreihe.

Frankenberg – Die „Schallmauer“ wurde durchbrochen: Mehr als 10 000 Besucher haben auch in diesem Sommer wieder die beliebte Musikreihe „Live-Treff“ im Frankenberger Landratsgarten erlebt. „Die Konzertreihe etabliert sich immer weiter“, lautete nach dem letzten Abend in diesem Jahr die Bilanz von Veranstalter Christoph Düber. „Der Frankenberger Live-Treff ist eben Kult, ein Treffen von Freunden“, sagte Düber.

Allerdings sorgte er auch für einen kleinen Wermutstropfen: Er gab seinen Abschied als Veranstalter bekannt: Ab 2024 liegt die Organisation nur noch in den Händen des Frankenbergers Torsten Laege – der hatte in diesem Sommer schon das Catering übernommen. Unter der Regie von Laege findet auch bereits die Konzertreihe „Drolshagen live“ im Landkreis Olpe statt. In Frankenberg führte Laege früher jahrelang die Musikkneipe „Havanna“ in der Siegener Straße. „Der Live-Treff wird noch besser werden“, versprach Laege. Auch heimische Bands sollen dann wieder dabei sein. Bewährt hat sich laut Torsten Laege auch der Einsatz von heimischen Vereinen hinter der Theke: „Die freuen sich immer über eine Spende für die Jugendarbeit.“

Ein toller Schlussakt

Das Live-Treff-Finale 2023 war fantastisch, ein toller Schlussakt: Bei hochsommerlichen Temperaturen von weit über 20 Grad füllten etwa 2000 Besucher das Areal des Landratsgartens, die Mauer zur Bahnhofstraße war wieder eine beliebte Sitzgelegenheit. Alle waren begeistert, zumal die Band „Grandmamas Backside“ für eine tolle Atmosphäre und eine super Stimmung sorgte. Unter anderem gab sich die Band mit Peter Maffays „Sonne in der Nacht“ die Ehre – der Song konnte für den Abend kaum passender sein. Aber auch mit Hits wie „Alkohol“ von Herbert Grönemeyer, „Brown Sugar“ von den Rolling Stones und „All night long“ von AC/DC brachte die Band die Fans zum Feiern.

Kraftvolle Songs

Mit ihren kraftvollen Songs waren Leadsänger Jörg Hoffmann (Gesang), Timm Althaus (Gitarre & Gesang), Oliver Wahl (Keyboard), Kai Knebel (Bass) und Thomas Göbel (Schlagzeug) bis weit in die Stadt zu hören. Drei Stunden lang rockten sie den Landratsgarten. Einen Song widmeten sie speziell der 2011 verstorbenen britischen Sängerin und Songschreiberin Amy Whitehouse: „Chicago“ von Clueso.

Sie sorgten für den Service hinter der Theke: (von links) Leon Vogel, Leander Scheele, Tobias Materna und Konrad Nau von der SG Eder. © Gerhard Meiser

„Ein fantastischer Abend. Bei dieser Atmosphäre, bei diesem Publikum und in diesem Ambiente auftreten zu dürfen, das macht richtig viel Spaß“, sagte Sänger Jörg Hoffmann, während die Fans vor der Bühne kräftig tanzten und lauthals mitsangen. Für die Band war Frankenberg kein Neuland: Schon im August 2018 waren die fünf Musiker im Landratsgarten zu Gast. Auch vor fünf Jahren kamen etwa 2000 Besucher. „Wir werden nächstes Jahr gerne wiederkommen“, versprachen die Musiker von „Grandmamas Backside“.

Einige Zugaben

Selbstverständlich kamen Hoffmann und Co. am Ende um einige Zugaben nicht herum. „The Pretender“ von Foo Fighters und „Purple Rain“ von Prince war zu hören. Anschließend wurde noch weitergefeiert. mjx