Zusätzliche Karten für Kabarett mit Sebastian Pufpaff in Frankenberg

Frankenberg. Die Nachfrage nach Karten für die Kabarettveranstaltung „Auf Anfang“ mit Sebastian Pufpaff am kommenden Donnerstag, 2. Februar, ab 20 Uhr in der Ederberglandhalle (HNA berichtete) war so groß, dass der Frankenberger Kulturring durch Öffnung des Nebensaals noch zusätzliche Sitzplätze eingeplant hat.

Es können deshalb nach Mitteilung des Veranstalters ab sofort noch weitere Karten im Vorverkauf in der Buchhandlung Jakobi, Fußgängerzone Frankenberg, erworben werden. (zve) Foto: Manuel Berninger/nh