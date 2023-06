Bunstruther Spieler wechseln nach Halgehausen: Zusammenarbeit nutzt beiden

Im Tischtennis arbeiten SSV Bunstruth und TSV Halgehausen in der neuen Saison zusammen. Bunstruther Spieler sind deshalb zum TSV Halgehausen gewechselt

Halgehausen/Sehlen – Wenn am Samstag beim Tischtennis-Kreistag in Rennertehausen die neue Tischtennis-Saison in Waldeck-Frankenberg besprochen wird (Artikel rechts), wird der SSV Bunstruth nicht mehr in der Klasseneinteilung auftauchen. Die Bunstruther Spieler haben sich dem Nachbarn TSV Halgehausen angeschlossen.

„Spielgemeinschaften gibt es im Tischtennis leider nicht, deshalb sind wir eine Kooperation eingegangen“, erklärt Maik Gaube vom SSV Bunstruth. Gemeinsam werden nun neue Mannschaften zusammengestellt, die unter dem Namen TSV Halgehausen starten. Prominentes Beispiel aus der vergangenen Saison: Da schickte Verbandsligist TTC Ederbergland seine Spieler zum TSV Bromskirchen, unter dessen Vereinsnamen sie seither spielen.

Der TSV Halgehausen und der SSV Bunstruth wollten sich 2018 schon einmal zusammenschließen, das scheiterte damals aber, weil sie entweder einen eigenen Tischtennisverein hätten gründen müssen oder die Spieler eines Vereins hätten – so wie jetzt die Bunstruther – zum anderen wechseln müssen. Darauf hatte man sich vor fünf Jahren aber noch nicht einigen können.

Vereinswechsel kein Problem

Nun hat es geklappt. Im Vereinswechsel von Bunstruth nach Halgehausen sehen auch die Aktiven des aufnehmenden Vereins kein Problem, sagt Gerd Möller, Abteilungsleiter beim TSV. Einige Halgehäuser haben selbst mal beim SSV Bunstruth gespielt, ehe der TSV wieder eigenständig mit dem Tischtennis startete.

Während in Halgehausen seitdem eine beispielhafte Jugendarbeit geleistet wird, ist die Altersstruktur beim SSV in die Jahre gekommen: „Wir haben noch einen Spieler, 20 Jahre alt. Und dann bin ich mit meinen 54 Jahren schon der Jüngste“, sagt Maik Gaube. „Wir hätten die Klasse so nicht mehr gehalten. Mit der Zusammenarbeit können wir die Mannschaften stärken, und mehr Teams melden.“

Beide Seiten betonen das freundschaftliche Miteinander und die bereits lange währenden guten Beziehungen. „Wir sind mit ihnen schon seit Jahren gut befreundet, das ist überhaupt kein Ding“, sagt Maik Gaube. Für ihn war es auch nachvollziehbar, dass die Halgehäuser darauf drängten, der aufnehmende Verein zu sein: „Sie wollen jetzt nicht alles abgeben, womit sie auch Recht haben, denn sie machen wirklich eine sehr gute Jugendarbeit“, so Gaube.

Der TSV Halgehausen stellte in der Saison 22/23 zwei Herren-Mannschaften: Die Erste wurde in der Kreisliga Süd Fünfter; die Zweite in der 2. Kreisklasse Dritter. Auch ein Jugend-Team gab es bisher. Bunstruth I wurde in der 1. Kreisklasse Vierter, Bunstruth II gewann die Meisterschaft in der 3. Kreisklasse. Der SSV hatte keine Jugend.

Fünf Mannschaften und ein Jugendteam

Zur neuen Saison hat der TSV Halgehausen fünf Mannschaften von der Kreisliga bis zur 3. Kreisklasse gemeldet, plus ein Jugendteam. Eigentlich hatten beide Vereine das Zusammengehen erst für kommendes Jahr geplant. „Doch da die Kreisliga nur mit vier Spielern spielen soll und die Klassen bereits jetzt umgestellt werden, hieß das: Komm wir machen es gleich“, sagt Gaube. Auf den Spielersitzungen seien alle einverstanden gewesen.

Für die insgesamt sechs Mannschaften stehen für Training und Spiele zwei Sportstätten zur Verfügung: die Schulsporthalle in Haina und das DGH in Sehlen. Es werde eine Herausforderung sein, „die dort alle in einer Woche unterzubekommen“, meint Maik Gaube.

