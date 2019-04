Zwei Autos stoßen bei Frankenberg zusammen 

Ins Krankenhaus eingeliefert werden musste am Samstag der 39-jährige Fahrer eines roten Renault.

Vorausgegangen war ein Regelverstoß, den ein 19 Jahre alter Audi-Fahrer verursacht hatte. Gegen 11.40 Uhr befuhr der junge Mann mit seinem im Landkreis Marburg-Biedenkopf zugelassenen Audi die Landesstraße 3073 vom Röddenauer Kreisverkehr kommend, um nach links auf die Bundesstraße 253 in Richtung Herzhausen aufzufahren.

Dabei übersah der junge Mann aus Münchhausen einen vorfahrtsberechtigten Renault, der von einem Frankenberger (34) in Richtung Allendorf (Eder) gesteuert wurde.

Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß, wobei beide Fahrzeuge Totalschaden erlitten. Der Audi wurde in die linke Seite getroffen und anschließend in die Leitplanke gedrückt. Wie die Polizei am Unfallort mitteilte, konnte der 34-Jährige in seinem Renault zwar noch eine Vollbremsung hinlegen, den Zusammenstoß aber nicht mehr vermeiden. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Notarzt, musste er in das Krankenhaus nach Frankenberg transportiert werden.

Alkohol oder Drogen waren nach Angaben der Polizei nicht im Spiel. Auf jeweils 1000 Euro schätzen die Beamten den Totalschaden an den Pkws. Die beschädigte Leitplanke muss für 200 Euro erneuert werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Von 112-Magazin

Rubriklistenbild: © dpa