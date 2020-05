Unfall auf der B253 bei Röddenau: Abschlepper im Einsatz

Ein Auffahrunfall ereignete sich am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 253 vor der Abfahrt nach Haine gegen 13.20 Uhr - es entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Haine/Röddenau - Drei Autos waren am Freitag (29.05.2020) von Röddenau kommend in Richtung Allendorf unterwegs. Der vorderste Fahrer bog nach rechts auf den Schotterweg am alten Bahnhof ab. Der dahinter fahrende Fahrer eines schwarzen Seat Leon, im Alter von 25 Jahren, aus Marburg stammend, bremste daraufhin ab. Diesen Vorgang bemerkte der 54-jährige Fahrer aus Haina in seinem Volkswagen zu spät, es kam zum Auffahrunfall.

Mit einem Warndreieck wurde die Unfallstelle abgesichert und ein Streifenwagen der Polizeistation Frankenberg hinzugezogen. Nach der Unfallaufnahme wurden beide Pkw durch das Abschleppunternehmen AVAS aus Frankenberg abtransportiert. Den Schaden beziffert die Polizei auf insgesamt 5000 Euro.

Von 112-magazin