Unfall in der Hessensteinkurve: Autofahrer übersieht abbiegenden Jagdwagen samt Anhänger

Unfall mit einem Jagdwagen samt Anhänger in der Hessensteinkurve auf der B 252 - verletzt wurde niemand.

Den Abbiegevorgang eines Jagdwagens mit Anhänger auf der Bundesstraße 252 hat ein 60 Jahre alter Mann aus der Gemeinde Breidenbach (Marburg) am Freitagmorgen übersehen - es kam zum Zusammenstoß, verletzt wurde aber niemand.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 9.30 Uhr, als der Fahrer (33) eines Suzuki aus Richtung Korbach in Fahrtrichtung Frankenberg die B 252 befuhr. Hinter dem grünen Jimny (FKB) befand sich der Fahrer eines im Landkreis Marburg-Biedenkopf zugelassenen Saab.

Dieser setzte Ausgangs der Hessensteinkurve zum Überholen an, bemerkte aber nicht den bereits gesetzten Blinker des Vorausfahrenden, der nach links in einem Waldweg abbiegen wollte. Der Fahrer (60) des Saab krachte in den Hänger, sodass dieser durch die Aufprallwucht von der Anhängerkupplung des Japaners gerissen wurde, anschließend schleuerte der Hänger über die Gegenfahrbahn und schlug in der Böschung ein. Die Achse und die Kupplungsstange wurden dabei erheblich beschädigt.

Bei dem Saab sieht es nicht besser aus: Kotflügel, Stoßstange, Motorhaube und Frontpartie wurden arg zerbeult, das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Da es sich bei dem Saab um ein älteres Fahrzeug handelt, wird der Gesamtsachschaden an Hänger und Pkw von der Polizei mit 4000 Euro angegeben.

Von 112-magazin.de