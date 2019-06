Beerenstark einkaufen und genießen

Frankenberg. Himbeeren, Heidelbeeen, Brombeeren, Johannisbeeren und natürlich die beliebten Erdbeeren – Beeren sind nicht nur wunderbare Früchte, sie werden bei den Menschen immer beliebter.

Schon seit einigen Jahren haben die Beeren vor allem bei den gesundheitsbewussten Verbrauchern die reinste Hochkonjunktur – die Geschäfte melden Umsatzsteigerungen von 300 Prozent. Auch die Frankenberger Kaufleute setzen nun schon seit Jahren auf die Zugkraft der kleinen, so richtig gut schmeckenden und auch noch so wahnsinnig gesunden Powerpakete: Am morgigen „Brückentag“ und am Samstag, 21. und 22. Juni, laden die Einzelhändler zu zwei „Beerenstarken Einkaufstagen“ ein. Zu den gewohnten Öffnungszeiten sind die Geschäfte in der Innenstadt und natürlich auch im Einkaufsgebiet in der Röddenauer Straße und Am Grün für die Kunden da. Die Menschen können kommen, schauen, staunen und kaufen.

Überall gibt es tolle Angebote, Überraschungen und Aktionen – die Kaufleute haben sich wieder viel einfallen lassen. Und die frische Beere steht natürlich im Mittelpunkt. Dank vieler wertvoller Vitamine sind die kleinen „Alleskönner“ super gesund und top im Geschmack.

Aber nicht nur Beeren in ihrer vollen Pracht werden angeboten, in den Geschäften gibt es auch alles Mögliche rund um die Beeren: Kuchen mit Beeren, Wein mit Beerengeschmack, alkoholfreie Cocktails mit Beeren und zur Erfrischung auch Beerensekt ohne Alkohol. Bei diesen Temperaturen kann man da kaum widerstehen.

Ebenso beliebt wie die Beeren sind natürlich auch die Angebote der Frankenberger Kaufleute. In guter Lage, mit tollem Service gibt es überall ein breites Sortiment für jeden Anspruch – so überzeugen die Geschäfte im Herzen und auch am Rand der Innenstadt mit allen Angeboten für das tägliche Leben und den Dingen, die die Welt einfach schöner machen. Für die Einzelhändler ist das längst eine Selbstverständlichkeit.

Zwei „Beerenstarke Einkaufstage“: Darauf dürfen sich die Menschen so richtig freuen. Denn es gibt nicht nur ein tolles und zwangloses Einkaufserlebnis, sondern auch Spaß und Abwechslung in angenehmer Atmosphäre – und natürlich auch gesunde Beeren. „Unsere Geschäfte überzeugen mit generationenfreundlichen Einkaufen“, so André Kreisz, Chef der Frankenberger Kaufleute: „Bei uns dürfen sich alle Kunden gut aufgehoben fühlen.“ mjx