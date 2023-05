Frankenberger Pfingstmarkt mit „rekordverdächtigen Besucherzahlen“

Teilen

Der Frankenberger Pfingstmarkt zog die Massen an. Organisator Max Wagner spricht von „rekordverdächtigen Besucherzahlen“.

Frankenberg – Die Schnapszahl ist eine Glückszahl. Wohl auch deshalb stand der 444. Frankenberger Pfingstmarkt unter einem besonders guten Stern. Bei fantastischem Wetter zog das Volksfest wieder die Massen an, Veranstalter Max Wagner sprach sogar von „rekordverdächtigen“ Besucherzahlen – geschätzt mehr als 250 000 Menschen.

„Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn“, kommentierte Wagner den Riesenandrang auf dem 28 000 Quadratmeter großen Areal mit 120 Ausstellern. „Der Festplatz auf der Wehrweide war von Freitag bis Montag jeden Tag zum Bersten voll“, sagte er. Auch die Stimmung sei super gewesen: „Die Leute haben geschrien vor Freude.“

Besonders freute sich Wagner über die friedliche Atmosphäre. „Der Pfingstmarkt ist ein Fest für alle. Die Menschen kommen hierher, um gemeinsam zu feiern“, sagte der Organisator. In der Tat: Die Besucher kamen aus allen Himmelsrichtungen nach Frankenberg – nicht nur aus dem ganzen Landkreis Waldeck-Frankenberg, sondern auch aus dem Kasseler, Marburger und Siegener Land.

Die ehrenamtlichen Rettungskräfte waren auf dem Festplatzgelände zwar pausenlos unterwegs, hatten unter dem Strich aber nur wenig zu tun. Nur einige wenige „Alkoholleichen“ und einige Verletzte vornehmlich nach unglücklichen Stürzen mussten versorgt werden, berichtete Tobias Schicke von der Frankenberger DRK-Bereitschaft.

„Der Erfolg des Frankenberger Pfingstmarkts ist die Frucht unserer leidenschaftlichen Teamarbeit“, sagte Wagner. In das „Team“ bezog er insbesondere auch die städtischen Mitarbeiter des Betriebshofs, des Ordnungsamtes und des Energieversorgers EGF mit ein. „Alles klappte reibungslos.“

Besonders freue er sich, den Besuchern wieder einige „Highlights“ bieten zu können – beispielsweise den europaweit einzigartigen „Airwolf“. Das Fahrgeschäft mit seinen spektakulären Drehungen und Rotationen kam direkt von der Frankfurter Dippemess.

Die Polizei berichtete am Montagabend von den üblichen Rangeleien und Streitigkeit. Es habe aber keine besonderen Vorfälle gegeben. (Gerhard Meiser)

Abschluss mit Frühschoppen und halben Fahrpreis

Der letzte Pfingstmarkttag in Frankenberg beginnt am heutigen Dienstag, 30.Mai, mit dem Frühschoppen im Festzelt, an dem auch

die Mitarbeiter von Behörden und Institutionen teilnehmen, die am Dienstag deshalb zum Teil geschlossen oder nur eingeschränkt geöffnet sind. Um 10.30 Uhr startet am Rathaus ein Umzug zum Festzelt. Ab 11 Uhr spielt dort die Stimmungskapelle Hessentaler. Der Dienstag beim Pfingstmarkt ist traditionell auch Familientag, es gelten halbe Fahrpreise.