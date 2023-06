Landauer Freibad-Verein wächst und findet neue Lösungen

Teilen

Spaß im 50-Meter-Becken im Landauer Freibad, das mit Quellwasser gefüllt ist. © Christiane Deuse

Positive Signale in schwierigen Zeiten: Der Verein Freibad Landau wächst, viele packten beim ersten großen Arbeitseinsatz mit an und für die Aufsicht am Beckenrand ist eine Lösung gefunden, die das ehrenamtliche Team womöglich weiter wachsen lässt. Dem stehen finanzielle Sorgen gegenüber, wie es bei der Jahreshauptversammlung hieß.

Bad Arolsen-Landau - Thomas John, einer der beiden Vorsitzenden, verwies auf die gestiegenen Kosten: Allein für Strom zahle der Verein fast doppelt so viel wie 2021. Farbe fürs Becken, Chemikalien - all das sei teurer geworden, sodass der Verein kaum noch Rücklagen habe. Und die seien schnell aufgebraucht, sollten an der Schwimmbadtechnik Reparaturen nötig werden.

Ein Antrag für das Leader-Programm für eine Photovoltaikanlage sei abgelehnt worden, so John. 2024 wolle man sich für das Swim-Programm des Landes Hessen bewerben. Jetzt hoffe der Verein darauf, dass die Stadt Bad Arolsen ihren jährlichen Zuschuss von 10 000 Euro verdoppelt, um die gestiegenen Kosten mit aufzufangen und wieder etwas Spielraum zu schaffen. Weitere 3000 Euro bekommt der Verein jährlich vom Landkreis.

Viele Helfer beim Frühjahrsputz

Nach großen Investitionen 2021 seien vor dieser Saison nur die Bänke instand gesetzt worden, hieß es weiter im Rückblick auf eine „sehr gute Saison“. Der Dank galt allen ehrenamtlich Engagierten - unter anderem Falko Richter (Schwimmbadtechnik), Holger Keuling (Grünanlage) und dem Team, das die Becken gestrichen hat. Am „Frühjahrsputz“ hatten sich fast 40 Helfer beteiligt. 84 Familien und 43 Einzelmitgliedschaften zählt der 2004 gegründete Verein inzwischen.

Neu in dieser Saison ist ein Kraulkurs mit Silke Schütt vom VfL Bad Arolsen, während der Schwimmkurs für Kinder und der Wasseryogakurs regelmäßige Angebote sind. Mit Blick auf die Badaufsichten eröffnet der Verein weiterhin die Option, sich mit der „Kombinierten Rettungsübung“ speziell für die Aufsicht in Landau zu qualifizieren. Termine sind der 10. und der 17. Juni.

Aufsichts-Team soll weiter wachsen

Drei Mitglieder haben diese Prüfung 2022 absolviert. Das 20-köpfige Aufsichts-Team soll weiter wachsen - und damit helfen, die Kosten für eine Fachkraft aus dem „Arobella“ niedrig zu halten. Die Dienste werden grundsätzlich entlohnt, wobei die meisten darauf verzichteten, hieß es. Jenny Schnase vom „Arobella“ wird wieder zwei bis drei Tage pro Woche in Landau sein.

Der Freibad-Verein sei der Deutschen Gesellschaft für Bäderwesen beigetreten, berichtete Thomas John weiter - unter anderem, um sich in Fragen der Aufsicht beraten zu lassen,.

Vorstand im Amt bestätigt

Nach pandemiebedingter Pause lädt der Verein zu einem Team-Triathlon für Kinder und Jugendliche ein sowie und zu einem „Spiel ohne Grenzen“. Termin ist Samstag, der 15. Juli.

Sabine Riess verlas den Kassenbericht, bevor die 25-köpfige Versammlung sie bei Wahlen in ihrem Amt bestätigte. Auch Marcel Glase wurde als Vorsitzender für eine weitere Amtszeit gewählt. Neu im Vorstand ist Katja Wolter als Beisitzerin, Gerhard Menkel ist als Beisitzer im Amt bestätigt.

Öffnungszeiten und Kontaktdaten

„Wir können unendlich stolz darauf sein, dass wir das Bad erhalten haben, seit die Stadt es 2004 schließen wollte - damit hätte niemand gerechnet, dass wir das schaffen“, sagte Thomas John. Möglich sei das nur, „weil so viele mit anpacken“.

Zu ihnen gehören auch die Kioskbetreiber Tamara und Michael Brenner, deren Engagement über diesen Part hinausgeht. Den Dank an alle Helferinnen und Helfer, aktive und passive Mitglieder verband der Vorsitzende mit dem Aufruf, Bad und Verein weiter zu unterstützen.

Geöffnet ist das Bad - bei gutem Wetter - in den Ferien, an Feiertagen und Wochenenden von 11 bis 19 Uhr, an allen anderen Tagen von 14 bis 19 Uhr (Kontakt: 05696/995245). Die Saison beginnt am Donnerstag, 8. Juni. Mehr im Internet unter bergstadt-landau.de/freibad/. Über Kurse und die Prüfung zur Badeaufsicht informiert Sabine Riess. (Christiane Deuse)