Freilichtbühne Hallenberg führt in 2020 Passionsspiele auf

Hallenberg. Eine erfolgreiche Saison ging für Spielschar und Mitwirkende der Freilichtbühne Hallenberg zu Ende. Rund 28 000 Zuschauer hatten sich bei „Kohlhiesels Töchter – das Musical“ amüsiert oder von „Peter Pan“ verzaubern lassen.

Zum Saisonabschluss kommen einmal alle Mitwirkenden aus beiden Stücken in Kostümen auf der Bühne zusammen, um sich von ihren Zuschauern zu verabschieden. Zum Abschluss wird dann zusammen mit den Besuchern der Choral „Lobet den Herren“ gesungen. Für manchen Spieler endet die Saison dann buchstäblich mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Mit zwei neuen Stücken hatte die Freilichtbühne Hallenberg durchaus Mut zum Risiko bewiesen. Das Textbuch zu „Peter Pan“ hatte Regisseurin Bärbel Kandziora völlig neu verfasst. Von Stefan Wurz, dem musikalischen Leiter der Hallenberger Bühne, kam die Musik zu wunderschönen, eingängigen Songs. Nach dem Erfolg in Hallenberg hat ein großer Theaterverlag inzwischen Textbuch und Musik des neuen Peter Pan unter seine Fittiche genommen.

Mit „Kohlhiesels Töchter – das Musical“ hatte die Freilichtbühne ebenfalls Neuland betreten. Der klassische Komödienstoff, erschien mit moderner Textfassung und derbem Witz, einer schmissigen Inszenierung und Musical-Songs in völlig neuem Gewand. Dem Vernehmen nach kamen etliche Theaterschaffende auf der Suche nach neuen Stücken für ihre Bühnen zu Kohlhiesel und seinen Töchtern nach Hallenberg; darunter auch inkognito Dieter („Didi“) Hallervorden.

Eine Winterpause gibt es für die Freilichtbühne indes nicht. So laufen inzwischen die Vorbereitungen für das Jugendcamp des Verbandes Deutscher Freilichtbühnen, das in diesem Jahr in Hallenberg stattfinden wird. Die Jugendgruppe der Freilichtbühne organisiert das Treffen, bei dem über 380 Teilnehmer von 23 Bühnen zu Workshops, Events und Erfahrungsaustausch erwartet werden. Auch das Winterstück der Freilichtbühnenjugend in der Stadthalle ist bereits wieder in Planung.

Ein herausragendes Ereignis wird im nächsten Jahr auf die Freilichtbühne zukommen.

Zum Abschluss einer Dekade wird die Passion gespielt, die Geschichte vom Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus und die Botschaft der Auferstehung. Der Paderborner Erzbischof Hans-Josef Becker wird die Passionsspiele eröffnen. Schon jetzt liegen über 5000 Vorbestellungen für die 32 Passions-Aufführungen vor. Casting und Rollenverteilung sind für November geplant. Nicht wundern also, wenn im Winter die Bärte in Hallenberg hier und da länger werden.