Alter Landauer sucht neuen Besitzer

Im 18. und 19. Jahrhundert war der viersitzige, vierrädrige und an beiden Achsen gefederte „Landauer“ in allen europäischen Ländern nicht nur ein bevorzugter Reisewagen, sondern auch ein Statussymbol der begüterten Kreise.

Frankenau – Die Herkunft der Bezeichnung Landauer ist strittig – Ableitungen aus dem Deutschen bringen den Kutschnamen mit dem Ortsnamen Landau in der Pfalz in Verbindung. Dort sollen Wagen dieses Typs in besonderer Qualität gebaut worden sein. In Wien werden Landauer auch heute noch gerne als Fiaker genutzt.

Einen solchen Landauer hat der 67-jährige Werner Kühn aus dem Frankenauer Stadtteil Louisendorf nun schon seit einem Vierteljahrhundert in seiner Garage stehen – und zwar in einem Top-Zustand. Aber jetzt will er die Kutsche verkaufen. Der Grund: Kühns Planungen, im Alter ein Pferd zu kaufen und mit der Kutsche dann spazierenzufahren, haben sich zerschlagen. „Für ein Pferd haben wir hier leider keinen Stall und keine Weide“, erzählt Kühn. Vor 25 Jahren hatte der heutige Rentner den Landauer von einem Arbeitskollegen gekauft – der hatte die Kutsche damals mit Pferd in Gebrauch.

Schnäppchen für Oldtimerfans

550 Euro will Kühn für den etwa 60 bis 70 Jahre alten Wagen haben. Ein echtes Schnäppchen für den „Oldtimer“. So mancher Landauer wird heute mit vier- und sogar fünfstelligen Beträgen gehandelt. Seitdem die Kutsche bei Werner Kühn in der Garage steht, hat er sie nicht nur ständig gepflegt, sondern auch zeitaufwendig restauriert. Der Landauer bekam nicht nur neue Kotflügel und eine neue Lackierung, sondern auch eine neue Polsterung. „Die Sitzplätze habe ich erst im vergangenen Jahr neu gepolstert“, sagt der ehemalige Viessmann-Mitarbeiter.

Jetzt nimmt ihm der Landauer aber zu viel Platz weg. „Die Garage wird anderweitig gebraucht“, erklärt Kühn. In den letzten 25 Jahren hat er die offene Kutsche in der Garage nur „gehegt und gepflegt“ – kein Meter wurde damit gefahren. „Die Kutsche hat es bei mir immer gut gehabt. Der Wagen stand immer im Trockenen“, berichtet der Landauer-Freund.

Vor zwei Jahren habe ein Kutschen-Fan den Landauer schon einmal kaufen und in den Wagen einen Elektro-Motor einbauen wollen. „Damit wollte er dann am Hessentags-Festzug in Rüsselsheim teilnehmen.“ Das Vorhaben habe er dann aber doch nicht realisieren können.

„Der Landauer ist eine leichte Kutsche und leicht zu bewegen“, erzählt Werner Kühn. Früher sei der Wagen von einem Norweger-Pferd gezogen worden. Die Maße der Kutsche kennt Kühn aus dem Eff-Eff: 2,20 Meter lang und 1,20 Meter breit. Die Kotflügel sind aus geleimten Holz. „Die Kutsche ist sofort fahrbereit“, berichtet der Rentner. Ein Verdeck gebe es zwar nicht, aber die notwendige Halterung dafür. Nach seinen Worten könne der Wagen auch als Hochzeitskutsche oder zu Ausfahrten genutzt werden. „Der Landauer hat bei den Kutschen einen Status wie der Mercedes bei den Autos“, sagt Kühn. An seinem Entschluss, die Kutsche zu verkaufen, will er aber nicht mehr rütteln. (mjx)

Kontakt: Tel. 0152 / 02 85 39 30