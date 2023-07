Für den Bau des Twistesees musste extrem viel Beton in den Untergrund gepresst werden

Von: Elmar Schulten

Der Grundablass am Twistestaudamm erfolgt durch das Auslassbauwerk. Es besteht hauptsächlich aus der trichterförmigen Hochwasserentlastung mit der direkt angebauten Schieberkammer, dem „doppelstöckigen“ Stollen, dem Bedienungshaus und dem Tosbecken. Später wurde hier auch eine Turbine zur Stromerzeugung eingebaut. © Heinrich Bodenhausen

Der Bau des Twistestaudamms hat die Region nachhaltig verändert. Auch deshalb soll am Sonnabend, 22. Juli, mit einem Fest zwischen Staudamm und Strandbad an den Baubeginn vor 50 Jahren erinnert werden.

Bad Arolsen – Viele Details zum Staudammbau sind in der Wetterburger Chronik zusammengetragen. Darin berichtet Hermann Thomas, seinerzeit Planer und verantwortlicher Bauleiter beim Ingenieurbüro Dr. Björnsen, wie alles begann.

Auslöser für den Bau waren die schweren Unwetter vom Juli 1965, in deren Verlauf im Einzugsbereich der Diemel große Schäden entstanden. Ein Koblenzer Ingenieurbüro berechnete, dass 15 Rückhaltebauwerke gebaut werden müssten, um ähnliche Schäden in Zukunft zu verhindern. Eines davon war der Twistestaudamm.

Viele Komplikationen beim Bau

Die Untersuchungen des Baugrunds ergaben, dass der hiesige Buntsandstein stark zerklüftet ist. Um die Standfestigkeit des Dammes auf Dauer zu gewährleisten, wurden durch 20 Meter tiefe Bohrungen Zementschlämme zur Abdichtung in den Boden verpresst. So entstand quasi ein Betonband unter dem Damm.

Hermann Thomas schreibt in der Chronik: „Bereits vor dem eigentlichen Verpressvorgang gab es Schwierigkeiten: Häufig fielen die Bohrlöcher nach dem Ziehen des Bohrgestänges wieder zu und mussten mühsam wieder freigespült werden. Die Gummiabdichtung im Bohrloch nach oben hin, Packer genannt, war beim Aufbau von Druck häufig undicht und zwang zu immer neuen Konstruktionen.

Große Mengen Beton

Und schließlich nahm das Gebirge wesentlich mehr Zement auf als erwartet. Er dichtete leider nicht nur, wie gewollt, Klüfte ab, sondern breitete sich bisweilen auch in Schichtflächen zwischen den einzelnen Gesteinsbänken aus, nachdem diese durch den Druck leicht angehoben wurden. Da es keinen Sinn machte, auf diese Weise künstlich entstandene Hohlräume zu verfüllen, mussten die Verpressungen vielfach vor Erreichen des erforderlichen Druckes abgebrochen und nach Aushärten des Zements wiederholt werden. Dadurch verlängerte sich die Dauer der Arbeiten.

Die Anlieger der Baustelle erinnern sich wahrscheinlich auch heute noch an das Knattern des Bohrgeräts, von „Lothar“ bedient, der auch schon an der Edertalsperre die Mauer „bebohrt“ hatte und dabei abgestürzt war. So beherrschte die Truppe von BuM (Beton- und Monierbau) über viele Monate allein die Baustelle, weil die weiterführenden Arbeiten den Abschluss der Abdichtungsmaßnahmen voraussetzten.

Twsitesee wurde 1981 fertiggestellt

Unterdessen machten schon Gerüchte die Runde, der Zement käme bereits in Külte wieder ans Tageslicht.“ Nachdem die Zementverpressung abgeschlossen und der Stollen fertiggestellt war, rückten im April 1977 die Erdbaumaschinen wieder an und brachten den Damm noch im gleichen Jahr auf die heutige Höhe.

Es sollte bis 1981 dauern, bis der Staudamm fertiggestellt und der Twistesee angestaut war.

Das Programm am Sonnabend

Zur Feier des Tages „50 Jahre Spatenstich am Twistesee“ haben die See-Anrainer für den morgigen Sonnabend ein buntes Programm vorbereitet. Beginn ist um 11 Uhr mit einem Tag der offenen Tür am Golfplatz. Ab 13.30 Uhr öffnet die Genussmeile am Strandbad. Hier geben sich auch mehrere Live-Bands bis in den späten Abend die Mikrofone in die Hand. Von 14 Uhr an werden im Stunden-Takt Führungen durch den Staudamm angeboten. (Elmar Schulten)