Fusion zur Waldeck-Frankenberger Bank ist beschlossen

Von: Jörg Paulus

Bei der Vertreterversammlung der Frankenberger Bank am Dienstagabend im Philipp-Soldan-Forum haben 98 Prozent der anwesenden Vertreter der Fusion zugestimmt; rechts Vorstandsvorsitzender Mario Seitz. © Gerhard Meiser

Die Frankenberger Bank und die Waldecker Bank werden sich zur Waldeck-Frankenberger Bank zusammenschließen. Die Vertreterversammlungen der beiden noch eigenständigen Banken haben den Fusionsplänen zugestimmt

Frankenberg/Korbach – In Frankenberg stimmten die Vertreter am Dienstag mit 98 Prozent der anwesenden Vertreter für die Fusionspläne, in Korbach am Donnerstag mit 99 Prozent. Gründe für die Fusion sind unter anderem der Fachkräftemangel und die immer komplexer werdenden regulatorischen Vorgaben für Banken. Diese Aufgaben könne man gemeinsam besser bewältigen.

Die beiden Genossenschaftsbanken werden rückwirkend zum 1. Januar 2023 zu einer gemeinsamen Bank verschmelzen. Die technische Fusion wird am 21. Oktober erfolgen. Die Waldecker Bank als größerer der beiden Partner ist die aufnehmende Bank, die Frankenberger Bank die abgebende. Somit ergeben sich im Wesentlichen Änderungen für die Kunden der Frankenberger Bank, etwa eine neue Kontonummer und Bankkarte.

„Die Kunden müssen jetzt aber nicht tätig werden“, sagt Mario Seitz, der bisherige Vorstandsvorsitzende der Frankenberger Bank. Für die Kunden der Waldecker Bank ändere sich sowieso nichts, sagt Vorstand Carsten Hohmann. Die Ansprechpartner vor Ort bleiben für alle Kunden erhalten, betonen beide.



Neue Bank hat fünf Vorstandsmitglieder

Hohmann und Seitz sind gleichberechtigte Vorsitzende im neuen fünfköpfigen Vorstand der Gesamtbank, dem die bisherigen Vorstände der beiden Einzelbanken angehören: aus Korbach außerdem Udo Martin und Dennis Patzwaldt, aus Frankenberg Stephan Wilke. Udo Martin geht Ende 2024 in Altersteilzeit, sein Vorstandsamt wird nicht nachbesetzt.



Der Vorstand der neuen Waldeck-Frankenberger Bank: (von links) Dennis Patzwaldt, Mario Seitz, Stephan Wilke, Carsten Hohmann und Udo Martin. © Bank

Korbach und Frankenberg bleiben jeweils Verwaltungssitz der neuen Bank, juristischer Sitz ist Korbach. Die bisherigen Aufsichtsräte mit 12 (Waldecker Bank) und 7 Sitzen (Frankenberger Bank) werden zu einem Aufsichtsrat mit 18 Sitzen zusammengelegt, weil der Frankenberger Aufsichtsratsvorsitzende Martin Ernst altersbedingt ausscheidet. Das Gremium soll mittelfristig auf 12 Sitze reduziert werden. Die Vertreterversammlung wird neu gewählt und soll 332 Vertreter haben.

Die beiden Banken hatten die Fusion und die Abstimmungen gut vorbereitet. In Vertreterdialogen in den vergangenen Wochen sei schon sehr ausführlich über die Gründe und Mehrwerte der Fusion gesprochen worden, erläuterte Mario Seitz. Schon seit zwei Jahren habe sich der Vorstand Gedanken über die Zukunftsfähigkeit gemacht. Letztendlich habe man sich für die Fusion mit der Waldecker Bank entschieden. „Damit wollen wir unsere Daseinsberechtigung in der Region festigen.“

Aktuelle Probleme für Banken seien, Personal zu bekommen und die komplexen Vorgaben im Bankenwesen umzusetzen. „Das geht gemeinsam besser“, ist sich Seitz sicher. „Wir haben die einmalige Chance, eine Landkreis-Bank zu bauen und die Zukunft gemeinsam zu gestalten“, sagt Carsten Hohmann.

In einem Pressegespräch am Freitag betonten beide das Vertrauen, das sich zwischen den fünf Vorstandsmitgliedern entwickelt habe und auch zwischen den Mitarbeitern, die schon seit Monaten in Projektteams am Fusionsprozess arbeiten. „Das muss passen, sonst wird es nichts“, sagt Seitz.

Nur wenige Fragen in Vertreterversammlungen

Dank der guten Vorbereitung hätten sie auch in den Vertreterversammlungen in dieser Woche nicht mit Überraschungen gerechnet, sagen Seitz und Hohmann. Die Versammlungen seien aber auch dafür da gewesen, andere Meinungen zu hören. Doch die gab es kaum. Die anwesenden Vertreter stellten kaum Fragen, am Ende stimmten fast alle zu. „Die Menschen haben ein gutes Gefühl dafür, dass das der richtige Weg ist“, sagt Seitz.

Eine Frage in Frankenberg war, ob der Bank-Standort Frankenau erhalten bleibe. „Ja“, antwortete Mario Seitz und bekräftigte im Pressegespräch: „Wir wollen keine Standorte schließen. Uns ist wichtig, sichtbar zu bleiben.“ Die neue Großbank wird rund 83.000 Kunden und fast 34.000 Mitglieder haben, 327 Mitarbeiter und 17 Geschäftsstellen. Es werde keine fusionsbedingten Entlassungen geben.

Für die Kunden sollen die Ansprechpartner vor Ort erhalten bleiben, betont der Vorstand. Durch die Fusion würden die Angebote der Bank an ihre Kunden sogar nach und nach erweitert – zum Beispiel in den Bereichen Vermögensmanagement oder Immobiliendienste. „Darüber werden wir dann informieren“, sagt Seitz. Auch das soziale Engagement der bisherigen Banken, wie Spenden an Vereine oder Einrichtungen, soll fortgesetzt werden.