Die Gartensaison beginnt

Gartengestaltung – Natursteine liegen voll im Trend

+ © PantherMedia / Elena Elisseeva Stylisches Zeichen: Mit Natursteinen können im Garten beispielsweise die schönsten Mauern und Abgrenzungen gestaltet werden. © PantherMedia / Elena Elisseeva

Frankenberg. Der Frühling ist da – ab nach draußen, auf in die schönen Tage. Nach den ersten warmen Sonnenstrahlen in diesem Jahr zieht es die Menschen gleich raus aus den vier Wänden, um die frische Luft und die Natur zu genießen. Und dabei wird gleich ein Trend offenkundig: Immer mehr Menschen möchten das Lebensgefühl der Natur in ihren Garten integrieren.