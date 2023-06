Gas- und Strompreise in Waldeck-Frankenberg: EWF senkt vorerst nicht

Von: Stefanie Rösner

Teilen

Die Großhandelspreise für Gas und Strom sind zeitweise deutlich gefallen. Viele Grundversorger geben die Entwicklung an die Kunden weiter. © Armin Weigel/dpa

Die Großhandelspreise für Gas und Strom sind zeitweise deutlich gefallen. Viele Grundversorger geben die Entwicklung an die Kunden weiter. Die Energie Waldeck-Frankenberg (EWF) plant dies aktuell nicht.

Waldeck-Frankenberg – Laut Vergleichsportal Verivox senken derzeit 91 Versorger ihre Strompreise im Schnitt um zwölf Prozent und 80 Versorger ihre Gaspreise um durchschnittlich 23 Prozent. Beides gilt für die jeweiligen Grundversorgungstarife. Die Energie Waldeck-Frankenberg (EWF) plant dies aktuell nicht.

Der Grundversorger im Landkreis erklärt dies damit, dass viele andere Versorger ihre Preise in den vergangenen Monaten stärker erhöhen mussten als die EWF. „Das liegt an der unterschiedlichen Beschaffung. Die EWF kauft Strom und Gas über mehrere Jahre ein. So fallen die Monate mit extrem hohen Börsenpreisen weniger stark ins Gewicht“, erläutert Axel Voigt, Sprecher der EWF. Der Preis für Strom bei dem am häufigsten genutzten Sonderprodukt liege zurzeit bei 37,95 Cent (brutto) und somit unterhalb der Strompreisbremse von 40 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Die Mehrheit der Grundversorger verlangt laut der Verivox-Erhebung nach wie vor Strompreise oberhalb des Preisdeckels. Mittlerweile könne die EWF ihre Strom- und Gas-Produkte auch den Neukunden ohne Einschränkungen und zu vergleichbaren Konditionen anbieten.

Das Gasprodukt EWF Easy Gas liege zurzeit bei 11,24 Cent pro Kilowattstunden (brutto) und somit unter der Preisbremse von zwölf Cent pro kWh. Die EWF prüfe fortwährend, ab wann und in welcher Form Preissenkungen umgesetzt werden können. Die Börsenpreise seien im Vergleich zu den Allzeithochs im Sommer 2022 stark gesunken. „Der Markt hat sich beruhigt. Trotzdem kostet Strom oder Gas an den Börsen noch mehr als das Doppelte, im Vergleich zum Zeitraum vor der Energiepreiskrise ab Sommer 2021 und des Ukrainekrieges in 2022“, so Axel Voigt.

Die Gasspeicher seien sehr gut gefüllt. Möglichkeiten für den Import von Gas über LNG (Flüssiggas)-Terminals seien vorhanden. Voigt: „Alles das sorgt für eine Entspannung am Markt.“ Plötzliche Ereignisse könnten die Situation aber kurzfristig verschärfen. Deshalb könne niemand vorhersagen, wie die Entwicklung künftig sein wird. Die EWF bleibe bei ihrer Beschaffungsstrategie: Energie vorausschauend einzukaufen.

Auch beim Flüssiggas seien die Beschaffungspreise deutlich gesunken, sagt Thomas Grebe von der Energiespedition Grebe und Sohn in Korbach. (bal/srs)