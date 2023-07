Gemeinde führt am Diemelsee Parkgebühren ein

Teilen

Autofahrer sollen zahlen: Auf den öffentlichen Parkplätzen am Diemelsee sind künftig Gebühren fällig. Auch die Stellplätze am Heringhäuser Haus des Gastes fallen darunter. Die Firma Avantpark stellte ihre Technik vor © Hans Blossey

Diemelsee – Wenn Gäste ihr Auto am Diemelsee abstellen, sollen sie künftig etwas dafür bezahlen: Die Gemeinde führt Parkgebühren ein.

Diemelsee – Die Gemeindeverwaltung will bei der Erhebung der Parkgebühren mit der Firma Avantpark aus dem bayerischen Unterföhring zusammenarbeiten. Die Mitarbeiter Carsten Becker und Dirk Brecht stellten die Technik und ihre Möglichkeiten am Dienstag bei der Sitzung der Gemeindevertreter vor.

Auf die Einführung von Parkgebühren hätten sich Gemeindevorstand und Gemeindevertreter im vorigen Jahr geeinigt, als es um die Haushaltskonsolidierung ging, erinnerte Bürgermeister Volker Becker. Auch aus der Einwohnerschaft sei dieser Vorschlag gekommen.



Preise moderat halten

Es habe schon Gespräche mit verschiedenen Firmen gegeben, um eine „Lösung für die Zukunft zu finden“. Ziele seien, die Preise moderat zu halten und die Investition bei der Firma zu belassen, nicht bei der Gemeinde. Außerdem habe es Besichtigungen vor Ort und Gespräche mit dem Energieversorger EWF wegen der Stromanschlüsse gegeben.



Weder Schranken noch Tickets

Avantpark setzte auf eine digitale Parkkontrolle, bei der es weder Schranken noch Tickets gebe, erklärte Carsten Becker. Scanner am Parkplatz erfassten die Kennzeichen der einfahrenden Autos und erzeugten einen „Zeitstempel“, verlasse das Auto den Platz wieder, lasse sich über die Scanner an der Ausfahrt die Parkzeit minutengenau ermitteln.



Fahrer müssen am Parkautomaten nur ihr Kennzeichen eingeben, schon können sie die Gebühr bezahlen – passend per Münzen, mit der Bankkarte oder auf den üblichen digitalen Wegen. Wer beim Wegfahren vergessen habe zu zahlen, könne dies noch innerhalb von 48 Stunden über das Internet-Portal der Firma erledigen.



Strafe für „Parksünder“

Die Scanner erfassten nur die Kennzeichen, keine Menschen, betonte Becker. Die Daten würden nach 48 Stunden automatisch gelöscht – es sei denn, es komme zu Verstößen: Wenn jemand nicht bezahlt habe, werde sein Kennzeichen nach 48 Stunden automatisch bei der Firma gemeldet, berichtete Brecht. Sie ermittele über das Kraftfahrtbundesamt den Halter und fordere dann per Brief die Parkgebühr samt Strafzahlung ein.



Die Höhe und Staffelung der Gebühren und Ausnahmen für Handwerker oder andere Fahrzeuge lege die Gemeinde fest. So könne sie für Besucher des Familienbades auf Parkgebühren verzichten. Sie entscheide auch, ob und wie Verstöße geahndet werden sollten.



Zwölf Parkautomaten geplant

Avantpark plane derzeit mit zwölf Parkautomaten, sagte Brecht. Für die Ausstattung der Parkplätze am Diemelsee trage sie Kosten von rund 250 000 Euro. Zur Refinanzierung strebe sie einen Vertrag mit der Gemeinde über fünf Jahre an. 95 Prozent der Gebühren gingen an Diemelsee, fünf Prozent blieben bei der Firma. Auch Wartung und Service übernehme Avantpark, ergänzte Becker.



Jutta Franke fragte, ob nicht Autofahrer die Parkplätze mieden, um kostenlos im Feld zu parken. Bürgermeister Becker kündigte stärkere Kontrollen des Ordnungsamts und der Mitarbeiter im Ordnungsamtsbezirk Eisenberg an. „Das wird sich einspielen“, schätzt er. Ohnehin ist eine Einführungsphase geplant, in der es vielleicht noch keine Strafgelder gibt.



Severin Keßler fragte nach dem geplanten Parkleitsystem. „Das läuft parallel“, sagte Becker. Der Aufbau sei ein Projekt der „Sauerland-Seen“, berichtete Rainer Fischer vom Ordnungsamt, die Scanner seien bereits installiert – aber nicht auf allen Parkplätzen. Und weitere Parkplätze? „Wenn wir Flächen hätten, würden wir sie ausweisen“, sagte Becker. Aber es sei schwierig, sie von Grundstückseigentümern bereitgestellt zu bekommen.

Über die Zusammenarbeit mit Avantpark entscheiden die Gemeindevertreter am 29. September. -sg-