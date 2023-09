Gemeinsam in Bewegung: Inklusiver Kreiswandertag am 7. Oktober in Ederbringhausen

Von: Lutz Benseler

Teilen

Freuen sich auf den inklusiven Wandertag: (von links) Oberst a.D. Jürgen Damm, Volker König, Iris Ruhwedel, Horst Behle, Andrea Draisbach, Nicole Backhaus und Reiner Ohlsen. © Lutz Benseler

„Wir alle in Bewegung! Gemeinsam läuft´s besser! Wir sind gemeinsam unterwegs!“: So lautet das Motto des inklusiven Kreiswandertages.

Vöhl-Ederbringhausen – Rund um die Orketalhalle in Ederbringhausen sind am Samstag, 7. Oktober, Menschen aller Altersklassen mit und ohne Behinderung aus dem gesamten Landkreis aufgerufen, gemeinsam in der Natur unterwegs zu sein. „Wir wollen eine Begegnungsmöglichkeit schaffen und Teilhabe leben“, formuliert Jürgen Damm von der Aktion für behinderte Menschen in Waldeck-Frankenberg das Ziel des Wandertages. Der Verein ist der Initiator des Tages. Zusammen mit dem Nationalpark Kellerwald-Edersee und dem Naturpark haben die Mitglieder fünf teils barrierefreie Routen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden geplant. Gemeinsamer Startpunkt ist die Orketalhalle in Ederbringhausen. Der Verein rechnet mit etwa 150 Teilnehmern.

Neben den Wanderungen wird rund um die Orketalhalle ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm geboten. Die örtlichen Vereine sorgen für Spiel, Spaß und Sport. „Inklusion ist der Gemeinde Vöhl wichtig, wir freuen uns auf den Wandertag“, sagt Ederbringhausens Ortsvorsteher Volker König. Der Naturpark Kellerwald-Edersee bietet außerdem unter dem Motto „Wasser, der Ursprung des Lebens“ Fließgewässeruntersuchungen und eine Forschungsstation an: Mit Schalen und Becherlupen suchen die Teilnehmer in und an der Eder nach kleinen Lebewesen, die anschließend mit der Videolupe untersucht werden.

Natur- und Nationalparkführer begleiten wie schon in den Vorjahren alle Strecken mit fachkundigen Erläuterungen. „Es ist eine spannende Veranstaltung, die gelebte Inklusion ermöglicht“, sagt Nicole Backhaus vom Team des Nationalparks. „Wir lernen selbst jedes Mal dazu, wie Inklusion gelingen kann“, ergänzt Reiner Ohlsen vom Naturpark.

Auch für Essen und Getränke ist gesorgt: Die Teilnehmer erhalten Rucksack-Verpflegung mit heimischem Obst, an der Orketalhalle gibt es warmes Essen. Die Anreise mit der Bahn ist möglich, der Bahnhof in Ederbringhausen ist barrierefreie. Ein Fahrdienst zu den Treffpunkten steht zur Verfügung. Finanziell werde der inklusive Wandertag vom Land Hessen, dem Landkreis und der Waldecker Bank unterstützt, so Horst Behle, Geschäftsführer der Aktion für behinderte Menschen.

Der inklusive Kreiswandertag startet am 7. Oktober um 9.45 Uhr an der Orketalhalle in Vöhl-Ederbringhausen. Alle angebotenen Strecken werden von Nationalpark- und Naturparkführern begleitet.

„Sportliche Betätigung lenkt von Alltagsproblemen ab, man kommt ins Gespräch und fühlt sich als Teil der Gesellschaft“, erläutert Horst Behle, Geschäftsführer der Aktion für behinderte Menschen in Waldeck-Frankenberg, das Prinzip des inklusiven Wandertags. „Wir sind nicht nur inklusiv, sondern auch integrativ“, sagt Vorsitzender Oberst a.D. Jürgen Damm. Auch die Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung in Mengeringhausen seien eingeladen.

Die Wanderstrecken durch den Naturpark und den Nationalpark Kellerwald-Edersee variieren zwischen 4,5 und 6,9 Kilometern. Für alle Touren wird festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung empfohlen. Der Überblick:

Tour 1 – Rundwanderstrecke im Nationalpark: Böseberg-Route durch die werdende Wildnis zum Fahrentriesch, 200 Höhenmeter über Stock und Stein, 6,3 Kilomter, drei Stunden.

– Rundwanderstrecke im Nationalpark: Böseberg-Route durch die werdende Wildnis zum Fahrentriesch, 200 Höhenmeter über Stock und Stein, 6,3 Kilomter, drei Stunden. Tour 2 – Einwegwanderstrecke im Nationalpark: Kulturhistorische Spuren und UNESCO-Welterbe Buchenwälder. Streckenkombi Bösenberg-, Fahrentriesch- und Elsebach-Route. 200 Höhenmeter über Stock und Stein, 6,8 Kilometer, 4,5 Stunden.

– Einwegwanderstrecke im Nationalpark: Kulturhistorische Spuren und UNESCO-Welterbe Buchenwälder. Streckenkombi Bösenberg-, Fahrentriesch- und Elsebach-Route. 200 Höhenmeter über Stock und Stein, 6,8 Kilometer, 4,5 Stunden. Tour 3 – Rundwanderstrecke im Naturpark: Berge und Täler mit einem grandiosen Blick vom 374 Meter hohen Hessenkopf über das Tal der Eder und die Berge des Nationalparks. Länge der nicht barrierefreien Wanderstrecke 6,5 Kilometer, 3,5 Stunden.

– Rundwanderstrecke im Naturpark: Berge und Täler mit einem grandiosen Blick vom 374 Meter hohen Hessenkopf über das Tal der Eder und die Berge des Nationalparks. Länge der nicht barrierefreien Wanderstrecke 6,5 Kilometer, 3,5 Stunden. Tour 4 – Einwegwanderstrecke im Naturpark: Die Eder im Blick mit ihren Renaturierungsmaßnahmen am Flusslauf. Lange der nicht barrierefreien Wanderstrecke: etwa fünf Kilometer, 3,5 Stunden. Länge der barrierefreien Wegstrecke: etwa 4,5 Kilometer, 3 bis 3,5 Stunden.

– Einwegwanderstrecke im Naturpark: Die Eder im Blick mit ihren Renaturierungsmaßnahmen am Flusslauf. Lange der nicht barrierefreien Wanderstrecke: etwa fünf Kilometer, 3,5 Stunden. Länge der barrierefreien Wegstrecke: etwa 4,5 Kilometer, 3 bis 3,5 Stunden. Tour 5 – Rundwanderstrecke im Naturpark: Die Orke im Blick – entlang an den Ortslagen von Ober- und Niederorke mit ihrer mehr als tausendjährigen Siedlungsgeschichte. Länge der nicht barrierefreien Wegstrecke 6,9 Kilometer, 3 bis 3,5 Stunden.

– Rundwanderstrecke im Naturpark: Die Orke im Blick – entlang an den Ortslagen von Ober- und Niederorke mit ihrer mehr als tausendjährigen Siedlungsgeschichte. Länge der nicht barrierefreien Wegstrecke 6,9 Kilometer, 3 bis 3,5 Stunden. Aktivitäten: Ganztags rund um die Orketalhalle Fließgewässeruntersuchung und Forschungsstation. Im und am Flusslauf wird gemeinsam mit Schalen und Becherlupen nach kleinen Lebewesen gesucht, um diese anschließend gemeinsam zu bestimmen (barrierefrei). Außerdem: Spiel, Spaß und Sport mit Jugendfeuerwehr und Sportvereinen. Abschluss mit Essen und Getränken in der Orketalhalle.