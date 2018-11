Gemeinsames Gewerbegebiet bei Münchhausen geplant

Hier soll es hin: Die Bürgermeister (von links) Peter Funk (Münchhausen), Christian Klein (Battenberg) und Lothar Koch (Burgwald) am Standort des geplanten interkommunalen Gewerbegebietes im Dreieck zwischen den drei Kommunen, direkt an der künftigen Ortsumgehung Münchhausens gelegen.

Die Kommunen Münchhausen, Battenberg und Burgwald wollen ein gemeinsames, rund 17 Hektar großes Gewerbegebiet nördlich von Münchhausen ausweisen.

Drei Kommunen ziehen an einem Strang, um ein neues, rund 17 Hektar großes Gewerbegebiet zwischen Münchhausen und dem Abzweig Wollmar an der Bundesstraße 252 zu schaffen: Ihre bereits mit den Fraktionsvorsitzenden der jeweiligen Parlamente abgestimmten Vorstellungen stellten die Bürgermeister Peter Funk (Münchhausen), Christian Klein (Battenberg) und Lothar Koch (Burgwald) in einem Pressegespräch vor.

Die Lage ist kaum zu toppen: Im Dreieck der Kommunen Münchhausen, Battenberg und Burgwald, direkt an den Bundesstraßen 252 und 236 sowie der künftigen Ortsumgehung Münchhausen, nicht weit vom dortigen Bahnhof gelegen, sind die Gewerbeflächen bestens erschlossen.

Der vorgesehene Bereich wird derzeit landwirtschaftlich genutzt; die Grundstückseigentümer sind laut Bürgermeister Peter Funk verkaufsbereit. Es gebe an dieser Stelle keine Einschränkungen durch FFH- oder Wasserschutzgebiete, sagt Funk. Selbst ein Kanalanschluss sei bereits durch einen Sammler zwischen Wollmar und Münchhausen vorhanden.

Für die Ausweisung eines so großen Gewerbegebietes ist ein Abweichungsverfahren vom Regionalen Raumordnungsplan erforderlich; grünes Licht der Regierungspräsidien Gießen und Kassel wird es allerdings nur geben, wenn die drei Kommunen im Gegenzug Pläne für eigene Gewerbegebiete aufgeben.

Genau das, was bei Münchhausen entstehen soll, ist politisch in Hessen gewollt: Der Blick über den Tellerrand, die Zusammenarbeit mehrerer Kommunen, die Vermeidung von Doppel- und Mehrfachstrukturen. Laut Bürgermeister Lothar Koch gibt es bereits eine mündliche Zusage aus dem Innenministerium, die Anlauf- und Planungskosten für den künftigen „Gewerbepark B 252/B 236“ im Jahr 2019 mit rund 75 000 Euro zu unterstützen – jede der drei Kommunen soll im Haushaltsplan 25 000 Euro veranschlagen, die dann über die Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit vom Land Hessen erstattet würden.

Zeitlich halten es die Bürgermeister Funk, Klein und Koch für durchaus machbar, dass der neue Gewerbepark im Jahr 2023 oder sogar früher bebaut werden kann. 2023 soll die Ortsumgehung Münchhausen fertig sein, die mit einer rund 200 Meter langen Brücke direkt neben dem Gewerbepark verlaufen würde.

Damit es bei anstehenden Einnahmen und Ausgaben gerecht zugeht, wollen die drei Kommunen einen Zweckverband gründen und künftig sowohl Kosten als auch Einnahmen (Gewerbesteuern) zu gleichen Teilen verteilen.

Erste Interessenten gibt es laut Bürgermeister Peter Funk bereits: ein großes Münchhäuser Bauunternehmen habe Interesse gezeigt, sich in dem neuen Gewerbegebiet anzusiedeln.

Ob auch die möglichen Investoren für eine Tank- und Raststätte sowie ein Logistikunternehmen mit ihren Plänen von Battenberg nach Münchhausen wechseln, will Bürgermeister Christian Klein nun in Erfahrung bringen. „Wir hören bisher an der Grenze auf zu denken“, sagte Klein. „Auf die Dauer werden wir aber nur Erfolg haben, wenn wir zumindest punktuell zusammenarbeiten und anfangen, uns als Region zu verstehen.“