Gedenktafel am Gemündener Bahnhof erinnert an Vertreibung nach dem Krieg

Gemünden. Am Gemündener Bahnhofsgebäude ist eine Gedenktafel enthüllt worden, die an Flucht und Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg erinnert.

In Güterwaggons kamen am 10. März 1946 genau 1200 Sudetendeutsche aus dem heutigen Tschechien am Bahnhof in Gemünden an. Ein weiterer Transport mit 1200 Heimatvertriebenen aus Dombovar/Ungarn traf am 13. Juni 1946 in Gemünden ein. Nach einwöchigem Lageraufenthalt waren die Menschen noch vier Tage und Nächte in Viehwaggons unterwegs gewesen, ehe sie von Gemünden aus auf Städte und Dörfer des Altkreises Frankenberg „verteilt“ wurden.

Gut 70 Jahre später wurde nun eine Gedenktafel am Gemündener Bahnhofsgebäude enthüllt, die an Flucht und Vertreibung erinnert.

Der Text der Tafel ruft nicht nur die beiden genannten Transporte in Erinnerung, sondern geht darüber hinaus: „Der Altkreis Frankenberg musste 1946 noch weitere sechs Transporte aus dem Sudetenland und einen aus Ungarn aufnehmen. 9299 Vertriebene wurden auf die Gemeinden des Altkreises Frankenberg verteilt. Viele fanden hier ein neues Zuhause und trugen zu Wiederaufbau und Entwicklung des Landes bei“, ist auf der Tafel zu lesen.

Warum pro Transport genau 1200 Menschen eintrafen, dafür hatte Horst W. Gömpel (Treysa), einer der Initiatoren, eine einleuchtende Antwort: Auf Anweisung der Siegermächte habe man jeweils 30 Personen in einen Viehwaggon gepfercht, jeder Zug habe 40 Waggons gehabt. 40 Wagen mit je 30 Personen: so kam man auf genau 1200 Personen.

„Ich freue mich, dass es hier geklappt hat“, sagte Bürgermeister Frank Gleim. Aus seiner Sicht gebe es keinen geeigneteren Ort für die Gedenktafel als das ehemalige Bahnhofsgebäude. Dank sagte Gleim auch dem heutigen Eigentümer des alten Bahnhofs, Klaus Obermann, der dort eine Gaststätte mit Restaurant betreibt. „Das habe ich sehr gern getan“, erneuerte Obermann seine Zustimmung.

Grüße von Ministerpräsident Volker Bouffier und Sozialminister Stefan Grüttner überbrachte Margarete Ziegler-Raschdorf, die hessische Landesbeauftragte für Heimatvertriebene und Spätaussiedler, die eigens aus Wiesbaden angereist war. Die „Überführung“ der Heimatvertriebenen sollte laut Anordnung der Siegermächte „ordnungsgemäß und human“ erfolgen, erinnerte Ziegler-Raschdorf. „Human war sie gewiss nicht.“

Hessen habe nach dem Krieg mehr als 397 000 Vertriebene aufgenommen, über 300 Transporte seien allein aus dem Sudetenland gekommen, erinnerte die Landesbeauftragte. Die Vertriebenen hätten ihre Heimat verloren und „mit ganz wenigen Habseligkeiten vor einer ungewissen Zukunft“ gestanden. Doch die allermeisten von ihnen hätten sich integriert und „mit Fleiß und Können entscheidend am Wiederaufbau mitgewirkt“.

Mit Otto Renner und Johann Geigl waren auch zwei Zeitzeugen zur Enthüllung der Gedenktafel gekommen, die die Transporte aus dem Riesengebirge bzw. der ungarischen Stadt Dombovar vor mehr als 70 Jahren als Kinder miterlebt hatten.

Grußworte sprachen Dietmar Pfütz von der sudetendeutschen Landsmannschaft aus Kassel und Günter Krause, der Vorsitzende des Bundes der Vertriebenen Waldeck-Frankenberg.

Die Gedenktafel wurde ausschließlich durch Spenden finanziert.