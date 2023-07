Stadtallendorfer Zahnärzte werden in Gemünden Filial-Praxis eröffnen

Behandlung aus einem Guss

+ © Klaus Jungheim Bald heißt es: „Hereinspaziert!“. Der Stadtallendorfer Dr. Peter Rother und seine Tochter Dr. Linda Rother-Überall weisen schon einmal auf den Eingang ihrer künftigen Zahnarzt-Praxis in Gemünden hin. Bürgermeister Frank Gleim (links) machte sich mit den beiden jetzt ein Bild von den laufenden Umbauarbeiten. Rechts im Bild Alexander und Maximilian Möbus von der Firma Wilhelm Möbus, die auch an den Umbauarbeiten beteiligt ist. Das Unternehmen ist Vermieter der neuen Zahnarzt-Praxis. © Klaus Jungheim

Die Stadtallendorfer Zahnärzte Dr. Peter Rother und seine Tochter Dr. Linda Rother-Überall werden in Gemünden eine Filial-Praxis eröffnen.

Gemünden – Wo derzeit Handwerker Löcher bohren und wieder verschließen, werden bald Zahnärzte in Löchern bohren und wieder verschließen: Umfangreich sind die Umbauarbeiten für eine neue Zahnarzt-Praxis in Gemünden. In den früheren Räumen der Firma Wilhelm Möbus werden der Stadtallendorfer Dr. Peter Rother und seine Tochter Dr. Linda Rother-Überall eine Zweit-Niederlassung eröffnen. Geplanter Termin für den Start Am Weinberg 12 ist der 2. Oktober.

Im 3800 Einwohner zählenden Gemünden gibt es bislang lediglich eine alteingesessene Zahnarzt-Praxis. „Bürgermeister Frank Gleim hat mich vor drei Jahren angesprochen, ob wir uns vorstellen könnten, dort eine Filial-Praxis zu eröffnen, da er für die Zukunft zwar die ärztliche Versorgung für gesichert hält, aber nicht die zahnärztliche Versorgung vor Ort“, schildert Dr. Peter Rother. Laut Kassenzahnärztlicher Vereinigung Hessen seien 47 Prozent aller Zahnärzte im Frankenberger Land älter als 60 Jahre. „Ob diese bei Beendigung einen Nachfolger finden, ist sehr fraglich“, bemerkt der 68-Jährige.

Seit wenigen Jahren sei es auch Zahnärzten erlaubt, bis zu vier Praxen zu führen. Dr. Peter Rother: „Daher hatten wir uns nach einem zweiten Standort umgesehen. Im Bereich Gemünden/Haina sehen wir die Möglichkeit, auch wirtschaftlich sinnvoll eine zweite Praxis zu betreiben, die noch in einer guten Reichweite zu unserer Stamm-Praxis in Stadtallendorf liegt. Meine Tochter Dr. Linda Rother-Überall und ich werden die Praxis in Gemünden gemeinsam führen. Darüber hinaus wird uns noch eine angestellte Zahnärztin unterstützen.“ Insgesamt werden voraussichtlich sechs bis sieben Mitarbeiter in der neuen Praxis tätig sein. Alle werden in Vollzeit angestellt.

Das Investitionsvolumen bewegt sich in einem hohen sechsstelligen Bereich. Nach Auskunft von Dr. Linda Rother-Überall wird eine nagelneue Praxis mit vier modernen Behandlungszimmern, Großröntgengerät und Eigenlabor errichtet. Die 35-Jährige: „Wir werden das gesamte zahnärztliche Behandlungsspektrum wie Oralchirurgie, Implantologie, Kieferorthopädie, funktionellen Zahnersatz, Zahnerhaltung und Prophylaxe abdecken. Die Praxis ist voll digitalisiert, also papierlos.“

Die beiden Zahnärzte weisen darauf hin, dass ihre rund 300 Quadratmeter große Praxis in Gemünden über barrierefreie und voll klimatisierte Räume verfügen werde. Das Gebäude werde ab Eröffnung fast klimaneutral betrieben. Zehn eigene Parkplätze direkt vor der Praxis stehen zur Verfügung.

Die Firma Wilhelm Möbus, die jetzt in der Wohraer Straße 41 beheimatet ist, ist weiterhin Besitzer des Gebäudes an ihrem früheren Sitz Am Weinberg 12. Sie tritt als Vermieter der Zahnärzte auf. Das Haustechnik-Unternehmen ist an den Umbauarbeiten beteiligt. Wie weitere Firmen aus der Region auch.

Laut Dr. Peter Rother wird die Stamm-Praxis in Stadtallendorf mit neun Angestellten – darunter eine weitere Zahnärztin – wie gewohnt seit 37 Jahren fortgeführt. Der 68-Jährige verfügt über eine fast 40-jährige Berufserfahrung. Seine Tochter Dr. Linda Rother-Überall ist seit zehn Jahren „im Geschäft“.

Gemündens Bürgermeister Frank Gleim freut sich über die Eröffnung einer zweiten Zahnarzt-Praxis in der Wohrastadt. Dies sei auch ein Signal für die Infrastruktur auf dem Land. Der Verwaltungschef betonte, dass neue Arbeitsplätze in Gemünden geschaffen werden – inklusive eines Ausbildungsplatzes.

Öffnungszeiten ab dem 2. Oktober: Montag bis Freitag von 8.30 bis 12 Uhr und Montag bis Donnerstag von 14 bis 18 Uhr. Termine können ab dem 4. September vereinbart werden.