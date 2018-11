Hund stirbt bei Brand im Keller in Schiffelbach

Bewohner nicht verletzt

+ © Julia Henniges Waren im Einsatz bei einem Brand in Schiffelbach: Die Feuerwehren Gemünden, Schiffelbach, Sehlen und Grüsen. © Julia Henniges

Zu einem Brand ist es am Donnerstagmorgen in einem Kellerraum eines Wohnhauses in Schiffelbach gekommen. Dabei kam ein Hund ums Leben.