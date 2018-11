Gemünden und Haina legen ihre Wasserversorgung zusammen

Gemünden/Haina. Die Stadt Gemünden und die Gemeinde Haina versorgen ab Januar 2019 gemeinsam die Einwohner der beiden Nachbarkommunen mit Trinkwasser.

Wie soll das laufen? Was ändert sich für die Einwohner? Wie hoch ist der Wasserpreis? Wir haben Fragen und Antworten zu diesem Themenkomplex zusammengefasst.

Warum wird der Zusammenschluss gemacht?

Bisher kümmern sich drei Akteure (Körperschaften) um die Wasserversorgung: die Stadt Gemünden, die Gemeinde Haina und der Wasserleitungszweckverband Gemünden-Bunstruth. Nun übergeben sie ihre gesamte Wasserversorgung an den Zweckverband, der umorganisiert und in Wasserversorgungszweckverband Gemünden-Haina (WVZV) umbenannt wurde. Sie versprechen sich durch die größere Einheit zukünftig Einsparungen (Synergieeffekte) sowie gestärkte Handlungs- und Fachkompetenz.

Was müssen die Einwohner von Haina und Gemünden künftig fürs Wasser bezahlen?

Sie zahlen ab Januar alle einheitlich 2,45 Euro pro Kubikmeter netto. Es kommen noch 7 Prozent Umsatzsteuer hinzu. Für alle Gemündener Orte und die Hainaer Ortsteile Halgehausen und Bockendorf, die bisher 2,12 Euro netto zahlen, wird es teurer, für die anderen Hainaer Ortsteile (bisher 2,85 Euro) sinkt der Wasserpreis.

Wo liegt denn da der Vorteil für Gemünden, wenn es für die Bürger teurer wird?

Der Wasserpreis für die Gemündener hätte sowieso kurzfristig angehoben werden müssen, sagt Gemündens Bürgermeister Frank Gleim, der auch Vorsitzender des WVZV ist. Denn der Wasserpreis war in einigen Stadtteilen – anders als in Haina – nicht kostendeckend, was er aber aufgrund von Vorgaben sein muss. Zudem muss das Versorgungsnetz des alten Wasserleitungszweckverbandes umfangreich saniert werden und der Wasserpreis wäre auch deshalb gestiegen. Außerdem speist die Gemeinde Haina einen größeren Anteil ihres Anlagenvermögens in den Verband ein als die entsprechenden Stadtteile Gemündens.

Wer hat den Wasserpreis ermittelt?

Das hat ein Fachbüro gemacht. Es hat die Wasserversorgungsanlagen der drei Körperschaften bewertet und untersucht, welche Aufwendungen welchen Einnahmen gegenüberstehen. Dass es einen einheitlichen Wasserpreis geben soll, hatten die beiden Parlamente und der Wasserleitungszweckverband vor der Umorganisation beschlossen, weil es der „Idee eines gemeinsamen, einheitlichen Zweckverbandes entspricht“, wie Gleim sagt.

Wie lange bleibt der Wasserpreis auf diesem Niveau?

In regelmäßigen Abständen überprüft der WVZV mit einem externen Fachbüro, wie sich Ausgaben und Einnahmen entwickelt haben und passt dann gegebenenfalls den Wasserpreis an.

Um die Wasserversorgung kümmert sich der WVZV gar nicht selbst, sondern er überträgt alle Aufgaben an die Energiegesellschaft Frankenberg (EGF) und zahlt für diesen Service. Warum das?

Technische Anforderungen und rechtliche Regelungen werden immer komplexer, dazu braucht es geschultes Fachpersonal, das eine kleine Gemeinde nicht vorhalten kann. Die EFG hat dieses Fachpersonal. Und sie erledigt bisher schon die technischen Arbeiten der Wasserversorgung für alle drei Körperschaften. Nun erledigt sie auch die kaufmännische Seite.

Was ändert sich für die Bürger?

Das Wasser läuft nach wie vor aus den gleichen Quellen aus ihren Wasserhähnen. Die Bürger erhalten ihre Abrechnungen und Gebührenbescheide künftig vom WVZV, dies jedoch in kaufmännischer Abarbeitung durch die EGF. Sie ist dann ihr Hauptansprechpartner. Aber es gibt auch in den Rathäusern in Haina und Gemünden jeweils eine Ansprechpartnerin, die Zugriff auf das EDV-System der EGF hat und weiterhelfen kann, etwa bei Fragen zur Abrechnung oder bei einem Umzug. Das soll für eine Übergangszeit so sein, bis sich das Ganze eingespielt hat.

Wer bestimmt denn künftig, welche Investitionen getätigt werden, welche Wasserleitung zum Beispiel zuerst erneuert wird?

Der Vorstand des WVZV stellt zukünftig den Wirtschaftsplan mit den beabsichtigten Investitionen auf und legt diesen der Verbandsversammlung zur Zustimmung vor. Die Kommunalparlamente haben keinen direkten Einfluss, da der WVZV eigenständig arbeitet. Allerdings wurden die Vertreter der Verbandsversammlung von den beiden Parlamenten in gleicher Anzahl gewählt. Sie gehen größtenteils aus den Parlamenten hervor.

Betrifft die gemeinsame Wasserversorgung alle Orts- und Stadtteile?

Nein, die kleinen Orte Altenhaina und Ellnrode haben eine eigene Wasserversorgung, die sie weiterbetreiben.