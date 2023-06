Gemündener Aerosolforscher Scheuch: Kinder sind weniger ansteckend

Von: Martina Biedenbach

Ein Meilenstein der Aerosolforschung und Basis verschiedener Studien zur Corona-Infektikon ist das 2020 von dem Gemündener Wissenschaftler Dr. Gerhard Scheuch entwickelte Resp-Aer-Meter. © Martina Biedenbach

„Kinder sind weniger ansteckend“, sagt der Gemündener Aerosolforscher Dr. Gerhard Scheuch. Er hat zusammen mit der Universität Bochum eine Studie zu Corona-Infektionen veröffentlicht.

Gemünden – Sein schon früh in der Coronakrise geäußerter Verdacht, dass Kinder weniger ansteckend sind als Erwachsene, hat sich bestätigt. Der renommierte Gemündener Aerosolphysiker Dr. Gerhard Scheuch hat nun zusammen mit der Universität Bochum die Ergebnisse einer gemeinsamen Studie veröffentlicht. „Kinder sind keine Treiber einer Pandemie, zumindest was die Ausbreitung eines Atemwegsvirus’ über die Luft betrifft“, fasst Scheuch zusammen.

Gerät misst Partikel der Atemluft

Basis der Studie war das von ihm im Sommer 2020 zusammen mit der Karlsruher Firma Palas entwickelte Resp-Aer-Meter – ein Gerät, das die Anzahl der in der Atemluft enthaltenen Partikel, Aerosolteilchen genannt, ermitteln kann. Damit hatte der Wissenschaftler, der als weltweit anerkannter Aerosolexperte unter anderem Präsident der Internationalen Gesellschaft für Aerosole in der Medizin war, in der Folge bereits nachgewiesen, dass infizierte Menschen mehr Aerosolteilchen ausatmen als nicht infizierte (HNA berichtete). „Je höher die Virenlast in der Atemluft, desto höher die Anzahl der Aerosolteichen“, sagt Scheuch.

Zur nun veröffentlichten Kinderstudie: „Wir hatten den Verdacht, dass Kinder und Jugendliche weniger infektiös sein könnten als Erwachsene. Daher wollten wir wissen, ob dies mit der Ausatmung von in den Atemwegen produzierten Aerosolteilchen zusammenhängen könnte“, sagt er. Die Studie, die am Uniklinikum Bochum mit an Corona infizierten Kindern und Jugendlichen erfolgte, habe folgendes gezeigt:

- „Kinder und Jugendliche atmen weniger Aerosolteilchen aus als Erwachsene und sind daher weniger ansteckend.

- Unter den mit SARS- CoV-2 – also mit Coronaviren – infizierten Kindern und Jugendlichen fanden wir keinen einzigen Superspreader, also Menschen, die während einer Infektion mehr als 5000 Teilchen pro Liter ausatmen und damit viele andere Personen infizieren.

- Infizierte Kinder, Jugendliche, aber insbesondere Erwachsene atmen im Mittel mehr Aerosolteilchen aus. Dies scheint auch nach der Impfung der Fall zu sein, allerdings in sehr viel geringerem Ausmaß.“

Kinder können Eltern anstecken

Das heiße nicht, dass Kinder überhaupt nicht ansteckend sind, betont Scheuch. Es komme dabei auch auf den Faktor Zeit an: „Natürlich können Kinder ihre Eltern anstecken. Sie sind mit ihnen sehr lange in geschlossenen Räumen zusammen, dann reicht auch eine geringe Menge exhalierter Viren für eine Infektion aus“, erläutert der Wissenschaftler.

Die aufwendige, 400 000 Euro teuere Studie hat Scheuch aus eigenen Mitteln und mittels Spenden finanziert. 2020 und 2021 hatte er dem jeweiligen Bundesgesundheitsminister die Studie vorgeschlagen, doch keine Förderzusage erhalten. Das hatte die Studie verzögert.

Es sei traurig, dass die Ergebnisse erst jetzt bestätigt werden konnten, meint er. „Man hätte in der Pandemie durchaus andere Optionen, besonders in Kindertagesstätten und Schulen, gehabt. Es macht bei diesem Ergebnis kaum Sinn, Kinder mit Masken im Unterricht sitzen zu lassen. Da sollten lieber die Erwachsenen entsprechende Schutzmaßnahmen einsetzen. Wissenschaftlich können wir sagen: Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Erwachsener ein Kind infiziert, ist um ein Vielfaches höher als umgekehrt.“

Forschung geht weiter

Die Forschung geht auch nach der Corona-Pandemie weiter. Die jetzige Studie war spezifisch auf das Coronavirus SARS-CoV-2 ausgelegt. Im Bochumer Uniklinikum werde jetzt in einer Studie auch die Ausbreitung anderer Atemwegsviren untersucht, erläutert Scheuch.

Info: Die Studie ist zu finden unter zu.hna.de/scheuchstudie