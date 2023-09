Gemündener Stadtteil Schiffelbach will Bioenergiedorf werden

Von: Klaus Jungheim

Breuna-Wettesingen ist bereits Bioenergiedorf: Der Gemündener Stadtteil Schiffelbach ist auf dem Weg dahin. © Monika Wüllner

Die Gemündener Stadtverordnetenversammlung unterstützt das Ziel des Stadtteils Schiffelbach, Bioenergiedorf zu werden. Sie stimmte einer Machbarkeitsstudie zu.

Schiffelbach – Frank Gleim ist sehr optimistisch: „Ich glaube fest, dass dieses Projekt umgesetzt wird. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist hoch.“ Der Gemündener Bürgermeister bezog sich während der Stadtverordnetenversammlung auf ein geplantes Vorhaben im Stadtteil Schiffelbach. Es soll zum Bioenergiedorf werden.

Für dieses Projekt beschloss das Parlament in seiner jüngsten Sitzung im Bürgerhaus einstimmig eine außerplanmäßige Ausgabe für eine Machbarkeitsstudie in Höhe von 15 000 Euro. Diesen Beschluss verfolgten neun Besucher der Sitzung, acht allein aus Schiffelbach.

In Schiffelbach großes Interesse an zentraler Wärmeversorgung

Bürgermeister Frank Gleim schilderte in der Antragsbegründung den Grund für das Projekt Bioenergiedorf Schiffelbach. Die Schiffelbacher Bevölkerung habe mit großer Mehrheit bekundet, dass „ein hohes Interesse an dem Anschluss an einer aufzubauenden zentralen Wärmeversorgung besteht. Hier erfolgte eine entsprechende Abfrage im Rahmen einer sehr lobenswerten Eigeninitiative einer örtlichen Personengruppe“.

Der Verein Klimaneutrales Waldeck-Frankenberg begleite das Vorhaben Bioenergiedorf Schiffelbach. Bevor eine Interessensvertretung wie zum Beispiel Genossenschaft zur Beantragung von Fördergeldern bzw. zur späteren Umsetzung und zum Betrieb des Projekts gegründet werde, bestehe die Notwendigkeit, dass eine Machbarkeitsstudie durch ein Fachplanungsbüro beauftragt und erstellt wird. Gleim: „Bei ähnlichen Projekten in anderen Kommunen wurde die Machbarkeitsstudie durch die jeweilige Kommune vorfinanziert. Für unser Projekt ist angedacht, die Kosten der Machbarkeitsstudie im Rahmen der Projektumsetzung zurückzuzahlen. Diese sind als Bestandteil des Projekts förderfähig.“

Sollte das Projekt wider Erwarten nicht zustande kommen, erfolge keine Kostenerstattung für die Machbarkeitsstudie an die Stadt. Eine Risikominimierung sei durch die vorherige Vorstudie durch den Verein Klimaneutrales Waldeck-Frankenberg gegeben: „Dort liegen entsprechende Werkzeuge und Referenzen für solche Studien vor. Erst wenn dies erfolgversprechende Ergebnisse bringt, soll und muss die Machbarkeitsstudie für alle weiteren Abläufe in Auftrag gegeben werden.“ Danach müsse mit den feststehenden Finanzierungsgrößen eine Gesellschaft gebildet und die Bürger vertraglich eingebunden werden.

Gleim: „Im Hinblick auf die allgemeine Erfordernis kommunaler Wärmeplanungen, dem jetzt schon viel weiter fortgeschrittenen Prozess für das Bioenergiedorf Schiffelbach sowie den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18. April 2023 zum Thema Ausbau der Nahwärmeversorgung hoffen wir auf einen entsprechenden Beschluss zur Machbarkeitsstudie.“ Der Gemündener Bürgermeister stieß damit im Parlament auf offene Ohren.

Wilfried Golde (SPD) gratulierte den Schiffelbachern zu ihrem Vorhaben: „Das ist der richtige Weg.“ Thomas Böhme (Bürgerliste): „Dem Mut der Schiffelbacher muss man Respekt zollen.“ Katharina Tils (CDU): „Schiffelbach will bei diesem Thema Vorreiter sein. Das müssen wir unterstützen. Es könnte ein Vorzeigedorf werden.“

Das Thema Energie beschäftigte Gemündens Parlament auch bei einem anderen Tagesordnungspunkt. Einstimmig wurde dem Magistratsantrag entsprochen, eine Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Delegierung der Aufgabe der kommunalen Wärmeplanung auf den Zweckverband Energie Waldeck-Frankenberg sowie die interkommunale Zusammenarbeit bei der Energie- und Wärmeplanung im Landkreis Waldeck-Frankenberg abzuschließen. (Klaus Jungheim)