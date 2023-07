Ehepaar Babener aus Schiffelbach vermietet Hühner – Zielgruppe Kinder und Neueinsteiger

Von: Klaus Jungheim

Auf den Arm genommen: Die Schiffelbacher Familie Babener mit einigen ihrer Hühner, die sie vermieten. Dieses in Waldeck-Frankenberg ungewöhnliche Projekt ist für Familien, Kindergärten und Schulen konzipiert. Im Bild von links die Söhne Jakob und Ben sowie die Eltern Jan und Susanne. © Klaus Jungheim

In dem Gemündener Stadtteil Schiffelbach gibt es eine Hühnervermietung. Name: „Ei comes to you – Kein Huhn für eine Nacht“.

Schiffelbach – Ein frischgelegtes Ei zum Frühstück? Aber nicht vom Bauern nebenan? Auf den Genuss nicht verzichten, auch wenn man keine eigenen Hühner besitzt? Kein Problem – verspricht Jan Babener aus Schiffelbach. Der 43-Jährige hat zusammen mit seiner Ehefrau Susanne die Hühnervermietung „Ei comes to you – Kein Huhn für eine Nacht“ gegründet.

„Wir halten seit vielen Jahren selbst Hühner und sind fest in der Landwirtschaft verwurzelt. Mit unserer Hühnervermietung möchten wir den Menschen die Hühnerhaltung und alle dazugehörigen Aspekte näher bringen“, schildert Babener. Seit dem Frühjahr 2022 gibt es dieses in Waldeck-Frankenberg ungewöhnliche Projekt, das für Familien, Kindergärten und Schulen konzipiert ist.

Insbesondere Kinder könnten Verantwortung für andere Lebewesen und Respekt vor Lebensmitteln hautnah erleben und lernen. Es sei ein tolles Gefühl, wenn die mit Fürsorge und Engagement gehaltenen Tiere dann auch Eier legten. Dies schärfe letztendlich das Bewusstsein für gesunde und ökologisch wertvolle Nahrung.

Die Schiffelbacher betreiben die Hühnervermietung nebenberuflich. Jan Babener verdient seine Brötchen als Pflegefachlicher Gutachter beim Medizinischen Dienst Hessen, seine Frau Susanne ist Medizinisch-technische Radiologieassistentin. Mit ihrer Leidenschaft für das Federvieh möchte das Ehepaar auch andere Menschen anstecken. Personen, die eine eigene Hühnerschar in Betracht ziehen, könnten durch dieses Mietangebot eine Hühnerhaltung für einen begrenzten Zeitraum schon einmal ausprobieren.

Susanne Babener: „Die Mindestmietdauer beträgt aus Gründen des Tierwohls zwei Wochen. Dies ist eine Vorgabe des Veterinäramts.“ Hühner seien grundsätzlich sehr neugierige und anpassungsfähige Tiere. Die 44-Jährige: „Wir möchten unseren Hühnern aber einen zu häufigen Umzug in eine unbekannte Umgebung ersparen.“

Die Hühnervermietung in dem Gemündener Stadtteil verfügt über insgesamt acht Tiere. Es handelt sich um „Lohmann Brown“, „Grünleger“, „Goldsperber“ und „Araucana“. Sie sind in zwei Gruppen zu je vier Exemplaren fest eingeteilt. Untereinander gewechselt wird nicht. Zu den jeweils vier Hühnern gehören ausschließlich Hennen – also keine Hähne. Jan Babener schmunzelt: „Das wurde zum Schutze des Nachbarschaftsfriedens ganz bewusst so gewählt.“

Die Hühnervermietung bietet Kunden das mobile Hühnerhaus mit Einstreu, Sitzstangen, separatem Legebereich und Hühnerklappe, einen Geflügelzaun, um den Auslauf der Hühner zu sichern, Tränke und Futternapf nebst Futter für den gesamten Mietzeitraum und ein Sandbad zur Gefiederpflege. Zudem Literatur über Hühnerhaltung für die Mietdauer, ausführliche Einweisung, die Endreinigung des Hühnerstalles und aller zugehörigen Komponenten – und natürliche alle gelegten Eier.

Wer Hühner mieten möchte, muss einige Voraussetzungen erfüllen. Benötigt würden Respekt vor dem Tier und die Bereitschaft, sich umfänglich und für die gesamte Mietdauer um die Hühner zu kümmern. Die Hühner benötigten eine Grundfläche von rund 25 Quadratmetern in Form von Grünflächen wie Rasen bzw. Wiesen oder unbefestigten Grund. Versiegelte Flächen seien ungeeignet. Es müsse einen mindestens einen Meter breiten Zugang zum Grundstück geben sowie die Bereitschaft, beim Auf- und Abbau zu unterstützen.

Vor den Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt. Die Mieter müssen einiges tun: Tägliche Versorgung der Hühner mit Frischwasser und ausreichend Futter, Reinigung der Kotschale im Hühnerhaus alle zwei bis drei Tage, gegebenenfalls verschließen des Sandbades bei Starkregen, die tägliche Entnahme der gelegten Eier sowie tägliche Kontrolle des Hühnerhauses und des Zaunes auf Beschädigungen.

Die zwei Hühnerhäuser für die zwei Gruppen hat Jan Babener selbst gebaut. Eine Erweiterung des Angebots ist denkbar. „Es liegt vom Veterinäramt eine Freigabe für sechs Einheiten vor.“ Weitere seien erstmal nicht in Planung. Noch nicht.

Info: Weitergehende Informationen der Schiffelbacher Hühnervermietung „Ei comes to you“, auch zum Mietpreis, gibt es unter 0171/352 796 2 oder huehnervermietung@googlemail.com. Internet: www.ei-comes-to-you.de/contact