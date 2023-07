Teichanlage in Gemünden wird umgebaut - Stadt will Gefahrenbereiche entschärfen

Von: Klaus Jungheim

Teilen

Die Teichanlage „Schwarzer Weg“ in Gemünden ist ein idyllisches Plätzchen. Sie ist in der Bevölkerung sehr beliebt. Wegen der unmittelbaren Nähe des Kunst- und Erlebnispfades und der Grillhütte – auch mit spielenden Kindern – sieht die Stadt dort ein gewisses Gefahrenpotenzial. Durch einen Umbau soll dies vermindert werden. © Klaus Jungheim

Die Teichanlage „Schwarzer Weg“ in Gemünden wird umgestaltet. Und zwar noch in diesem August. Verschiedene mögliche Gefahrenbereiche sollen mit dem rund einwöchigen Umbau entschärft werden.

Gemünden – Für die Umgestaltung genehmigte die Stadtverordnetenversammlung eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 29 000 Euro. Bei der Abstimmung über den Magistrats-Antrag im DGH Sehlen gab es lediglich eine Enthaltung.

Ausschlaggebend für diese Maßnahme ist ein tragischer Vorfall am 18. Juni 2016 in Neukirchen-Seigertshausen im Schwalm-Eder-Kreis. Damals waren drei Geschwister im Alter von fünf, acht und neun Jahren in einem Teich am Ortsrand ertrunken. In der Folge gab es ein Strafverfahren gegen den damaligen Bürgermeister wegen der gemeindlichen Verkehrssicherungspflicht bei Wasserflächen. Es ging darum, ob dieser Verwaltungschef Schuld am Tod der Kinder trägt, weil er den Teich seinerzeit nicht einzäunen ließ.

Gemündens Bürgermeister Frank Gleim informierte am Mittwochabend die Stadtverordnetenversammlung darüber, dass „für uns eine Gefährdungsbeurteilung der kommunalen Teichanlagen in der Kernstadt und den Stadtteilen verfasst wurde“.

Nach seinen Worten gestaltet sich die Gefährdungsbeurteilung für die Teichanlage „Schwarzer Weg“ problematischer, „da aufgrund des nahegelegenen Kunst- und Erlebnispfades und der Grillhütte mit spielenden Kindern zu rechnen ist. Deshalb sind hier, aufgrund der steilen Böschung und der Wassertiefe, zusätzliche Absicherungsmaßnahmen, Einfriedungen oder Abflachungen der Uferböschungen vorzunehmen“.

Aufgrund von Vor-Ort-Terminen mit der Unteren Wasserbehörde und der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Waldeck-Frankenberg sowie dem Sportfischereiverein „Petri Heil“ und dem bauausführenden Unternehmen wurden folgende Sicherungsmaßnahmen festgelegt:

– Die Uferböschungen sollen durch Steinschüttungen (Anrampung) flacher gestaltet werden. Eine Absenkung des Wasserspiegels erscheint hierfür nicht notwendig.

– Die Steinschüttung wird auf ein zuvor ausgebreitetes Vlies aufgebracht. Hierdurch soll eine gleichmäßige Gewichtsverteilung auf den Untergrund ermöglicht und ein mögliches Nachrutschen des Materials verhindert werden.

– Als Deckmaterial soll im Wasser ortstypischer Buntsandstein verwendet werden.

– Zusätzlich sollen Schilfpflanzen eingesetzt werden.

– Der westliche Zuweg entlang des Teiches soll durch Zaunelemente mit einem Tor aus Richtung Süden für Unbefugte unpassierbar hergestellt werden.