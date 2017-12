Valerij Radmacher aus Gemünden macht Werbung für berufliche Teilhabe 

Von Michaela Pflug

GEmünden. Bässe wummern, Nebelschwaben wabern und ein muskelbepackter Mann stemmt Gewichte. Dann ertönt eine Stimme: „Ich habe schon öfter Sachen gehört wie: ‘Das kannst du nicht, das wirst du nicht schaffen.’ Davon lasse ich mich nicht abhalten. Es kommt doch viel mehr auf Ehrgeiz und Disziplin an“. Die Stimme gehört Valerij Radmacher. Der Gemündener ist Teil der „Alleskönner“-Kampagne des Projektes Lebens(t)raum (siehe Hintergrund). Das Ziel der Kampagne und Radmachers: Aufmerksamkeit für das Projekt zu schaffen und damit die berufliche Integration von Menschen mit Behinderung zu verbessern.

In den Videos geht es darum, dass jeder Mensch große und kleine Herausforderungen in seinem (Berufs-)Alltag meistern muss und nicht jeder alles kann. Zu sehen sind Menschen mit und ohne Behinderung. Der 34-jährige Radmacher gehört zur ersten Gruppe. Er hat Mikrosomie und hörte dadurch im Grundschulalter auf zu wachsen. Das war damals eine harte Zeit „Kinder können schon grausam sein“, erklärt Radmacher. Doch er fand Freunde, die ihn unterstützten. Durch die kam er auch zum Sport, erst zum Fußball und später zum Kraftsport.

Daher auch der Ort für den Dreh, denn fünf bis sechs Mal pro Woche trainiert Radmacher. Allerdings nicht vor der Kamera in einem Studio, sondern bei Fun Fitness 24 in Gemünden. „Dabei kann ich abschalten und meine Sorgen vergessen“. Das ist nötig, denn der 34-Jährige ist momentan arbeitslos. Gelernt hat er Bauzeichner und wechselte danach in die Produktion und Montage bei einem regionalen Betrieb. Doch der geriet laut Radmacher in eine wirtschaftliche Schieflage und er meldete sich arbeitssuchend.

In seinem alten Betrieb war seine Einschränkung kein Problem: War der Tisch zu hoch, wurden einfach die Tischbeine gekürzt. Doch längst nicht bei jedem Betrieb geht das so reibungslos: „Ich war schon bei mehreren Betrieben, die mich eingeladen hatten und am Ende hat es dann doch nicht geklappt“, sagt Radmacher, „die Maschinen sind zum Beispiel oft zu hoch und ich komme mit meiner Größe nicht dran“. Das sei dann für die Unternehmen zu aufwendig, um es zu ändern. Wütend ist er deswegen nicht. „Ich habe mich damit abgefunden und gelernt, damit umzugehen“, erklärt Radmacher.

Aber er gibt nicht auf und sucht weiter in Waldeck-Frankenberg und Schwalm-Eder nach einem Job. Er ist mobil – „mit dem Autositz ganz weit nach vorne und offizieller Gurtbefreiung geht das“ – aber eng mit der Region verwurzelt, in der er und seine Familie seit 1991 leben. Und wenn es mit dem Job als Elektromonteur nicht klappt, dann ja vielleicht mit der Schauspielerei: „Der Dreh war super und nebenberuflich könnte ich mir gut vorstellen“.

Das Projekt:

Die Mitarbeiter des Projektes Lebens(t)raum und der Kampagne Alleskönner unterstützen in den Kreisen Schwalm-Eder und Waldeck-Frankenberg arbeitssuchende Menschen mit Schwerbehindertengrad bei der beruflichen Integration. Teilnehmer erhalten Einzelcoachings. Dabei geht es um das gemeinsame Erarbeiten der individuellen Stärken, Schwächen, Kompetenzen und Fähigkeiten, die Begleitung zu Terminen und die Kontaktaufnahme mit Unternehmen. Die Begleitung kann bis zu sechs Monate nach Beschäftigungsbeginn weitergehen. Das Projekt ist eine Kooperation der Jobcenter und Kreishandwerkerschaften Waldeck-Frankenberg und Schwalm-Eder, der Agentur für Arbeit Korbach und des Bildungsträgers GSM Training & Integration. Auch Unternehmen können sich beraten lassen. Mehr Infos gibt es auf www.lebenstraum.info. Arbeitssuchende können sich an Tel. 06691/ 8068520 wenden, Arbeitgeber wenden sich an Tel. 05631/9535160. (mia)