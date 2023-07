Waldbrand bei Schiffelbach verhindert

Von: Klaus Jungheim

Mit Erde bedeckt ist die Brandstelle auf einem Stoppelfeld bei Schiffelbach. Durch das rasche Eingreifen von ortsansässigen Landwirten wurde ein Ausbreiten der Flammen bis hin zum Wald im Hintergrund verhindert. © Klaus Jungheim

Erneuter Feueralarm in Schiffelbach: Ein Stoppelfeld am Rande des Gemündener Stadtteils hatte Feuer gefangen.

Schiffelbach – Besondere Gefahr bestand am Dienstagnachmittag wegen eines nahegelegenen Waldes in dem Bereich an der Straße zwischen Schiffelbach und Gilserberg-Heimbach.

Die Flammen auf rund 20 Quadratmetern des abgeernteten Getreidefelds wurden aber durch aufmerksame Landwirte rasch gelöscht. Mit einem Schlepper wurde gegen 16 Uhr Erde auf das Feuer geschaufelt. Danach wurde die Fläche mit einem herantransportierten Güllefass gewässert, um die letzten Glutnester zu ersticken.

Die angerückten Feuerwehren aus dem Gemündener Stadtgebiet brauchten nicht mehr eingreifen. Stadtbrandinspektor André Walter lobte den raschen Einsatz der Landwirte: „Sie haben einen Waldbrand verhindert.“

Möglicherweise hatte eine Glasscherbe oder eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe das Stoppelfeld entzündet.

Genau vor einer Woche hatte es in Schiffelbach schon einmal gebrannt: auf einem anderen, zwei Hektar großen Stoppelfeld. Durch die Nähe des Feldes zum Waldrand war die Gefahr eines Waldbrands auch hier hoch gewesen. Dieser konnte nur verhindert werden, weil neben dem Feuerwehreinsatz ebenfalls ortsansässige Landwirte mit wassergefüllten Tanks beim Löschen halfen.